Хасанский район как наглядный пример ухода от налогов и теневой экономики в краевом масштабе

Впрочем, так можно сказать и в целом о собственных доходах бюджета Хасанского муниципального района, которые на 2021 год были запланированы в объеме 413,3 миллионов рублей. Это порядка 44 процентов от общей суммы доходов районного бюджета 2021 года, которая составляет около 928 миллионов рублей. Самыми крупными доходными статьями, не считая безвозмездных поступлений из бюджетов вышестоящих уровней в размере почти 515 миллионов рублей, являются налог на доходы физических лиц (286 миллионов рублей, согласно плану на 2021 год), а также доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности (порядка 75 миллионов рублей по плану на 2021 год). При этом, согласно отчёту об исполнении бюджета Хасанского района за первое полугодие 2021 года, размещённому на официальном сайте муниципалитета, фактические поступления в бюджет по этим статьям по состоянию на июль не дотягивали даже до 50 процентов. За полгода бюджет получил 141 миллион рублей НДФЛ, что составляет 49 процентов от плана, и 32 миллиона рублей платежей за аренду земли и имущества (38 процентов от плана).