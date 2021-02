«Материнский капитал»: Приморских женщин научат заколачивать деньги

В Приморье стартовал прием заявок для участия в федеральном образовательном проекте «Мама — предприниматель».

Как сообщает правительство Приморья, он призван помочь открыть свое дело женщинам, находящимся в декретном отпуске или имеющим несовершеннолетних детей. Направить заявку необходимо до 22 февраля на сайте mama-predprinimatel.ru. Так, с 1 по 5 марта в Арсеньеве участницы пройдут тренинг-интенсив по основам предпринимательства и эффективному управлению бизнесом, в ходе которого разработают собственный бизнес-план. В течение четырех дней будущие предприниматели изучат азы маркетинга, финансов, налогообложения, рассмотрят особенности договорной работы с контрагентами и изучат рынок. Эксперты дают материал максимально понятно, доходчиво и полезно, объясняя все термины и не зачитывая сухие нормативные документы на юридическом языке. «Проект „Мама — предприниматель“ проводится в Приморье уже в четвертый раз. За три прошлых года в нем приняли участие и прошли бесплатное обучение около 100 женщин, многие из них реализовали себя в бизнесе, научились сочетать карьеру с семьей. Немаловажно, что после завершения учебы они не остаются со своим проектом один на один: они становятся частью приморского сообщества женщин-предпринимателей, а также могут получить поддержку в краевом центре „Мой бизнес“», — подчеркнула министр экономического развития Приморского края Наталья Набойченко. В последний день участницы представят свои проекты перед экспертным жюри. Победительница получит грант в размере 100 тысяч рублей на реализацию своей идеи. «За свою историю проект в Приморском крае доказал свою актуальность и востребованность. Наша задача — во время обучения поделиться с участницами основами ведения бизнеса, где-то „снять розовые очки“, где-то помочь увидеть новые горизонты в их бизнес-идеях. Для тех, кто решит стать предпринимателем после обучения, мы готовы стать наставниками и помощниками на этом нелегком пути», — обозначила соорганизатор и эксперт проекта, руководитель комитета по развитию женского предпринимательства Лариса Бутенко. Выпускницы проекта из Приморья известны своими «историями успеха». К примеру, победительница 2017 года Ксения Кузьменко открыла во Владивостоке центр социального обслуживания, который оказывает помощь пожилым, ограниченно подвижным людям и их родственникам. В 2020 году во время эпидемии она создала собственный бренд адаптивной одежды для людей, которые нуждаются в постоянном уходе, инвалидов и пожилых граждан, — «Адаптика». Победительница 2018 года Ольга Максютова получила грант на организацию логопедического центра в Уссурийске для помощи детям с нарушением речи. Центр «Азбука речи» находится на улице Ленинградская. Средства, выигранные в конкурсе, помогли отремонтировать помещение площадью 40 квадратов и закупить все необходимое оборудование. Сейчас Ольга работает с детьми по двум направлениям: это личный прием логопеда и групповые занятия при подготовке к школе. «Проект помог мне осознать слабые и сильные стороны моей идеи. Но, самое главное, он дал мне заряд положительной энергии и много новых направлений для моего дела. Проект „Мама-предприниматель“ — это то, что нужно мамам, планирующим создать свой бизнес. Это отличная опора и поддержка! Благодаря полезной информации и новым навыкам мне было значительно легче выйти на старт. Я обрела уверенность в том, что все получится. Когда начинаешь свое дело, не нужно бояться. Отбросьте свой страх и смело реализуйте свои идеи. Все в наших руках!» — обратилась к будущим участницам проекта основатель «Азбуки речи» Ольга Максютова. Проект «Мама-предприниматель» реализуется Корпорацией МСП и комитетом по развитию женского предпринимательства общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» при поддержке Правительства Приморского края и центра «Мой бизнес». Подробную информацию про образовательные мероприятия центра «Мой бизнес» можно уточнить по телефону: 8 (423) 279-59-09. Зарегистрироваться, а также узнавать о графике обучающих мероприятий можно на сайте центра «Мой бизнес» в разделе «Календарь событий» и в социальных сетях: Facebook, Instagram и Telegram-канале «Приморье для бизнеса».

