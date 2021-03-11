Лесная отрасль Приморья должна выйти из тени - Кожемяко

Губернатор Приморья Олег Кожемяко во время совещания с лесопромышленниками и лесопроизводителями поддержал инициативу введения долгосрочной аренды лесных участков. По словам специалистов, этот механизм повысит эффективность лесной отрасли Приморья.

Правительство Приморья и крупнейшие предприятия лесной отрасли перед началом совещания подписали соглашения о сотрудничестве. Одним из ключевых положений стала договорённость о том, что предприятия будут стремиться обеспечить средний уровень зарплат своих сотрудников не ниже средних значений по краю. «Я благодарен тем компаниям, которые сегодня подписали соглашения, касающиеся, в том числе и вопроса повышения средней зарплаты. По некоторым компаниям она варьируется от 21 до 54 тысяч рублей. Понятно, что за 21 тысячу рублей работать в лес человек не пойдет. Соответственно, предприятию нужно выйти из тени и платить достойную заработную плату официально. Это позволит привлечь кадры, даст молодежи перспективы — получить специальность и связать с отраслью свое будущее», — сказал Олег Кожемяко. Кроме того, в соглашениях есть пункты, направленные на решение социальных вопросов, например, обеспечение людей дровами за счёт невостребованных в производстве лесозаготовок. Во время совещания губернатор также назвал приоритетные задачи, которые необходимо реализовать для реформирования лесного комплекса, так как от работы предприятий зависит благополучие и развитие целых районов и округов Приморья. Среди основных проблем: недостаточная степень глубокой переработки древесины, большой объем незаконных рубок и нехватка объема лесовосстановления. Для решения этих прпоблем, правительству и предпринимателям необходимо работать вместе, постоянно поддерживая обратную связь. «Отраслевая общественность высказалась за то, чтобы проводить не „короткие“ аукционы на пользование лесными участками сроком на один год, а конкурсные процедуры на длительные сроки, на 49 лет. Мы считаем, что это правильно. Это устойчивое развитие компаний, которые соответствующим образом будут относиться к своему лесному участку и по вопросам пожарной безопасности, и с точки зрения перспектив предприятий. Мы это, безусловно, поддержим», — сказал Кожемяко. Длительная аренда лесных участков, по мнению губернатора, поможет запустить работу по восстановлению лесов, потому что это станет экономически выгодным занятием. Представители власти и бизнеса договорись о постоянных контактах и регулярных рабочих встречах, минимум раз в год.

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