Приморцы не попробуют краснодарское мясо

В частности, в пробах обнаружили бактерии группы кишечной палочки и превышение общего уровня бактериальной обсемененности до 26 раз.
«Выявление кишечной палочки может свидетельствовать о нарушении производителем правил и технологических режимов изготовления, хранения и транспортировки продукции. А повышенная бактериальная обсемененность продукта свидетельствует о размножении микроорганизмов, в числе которых могут оказаться патогенные, вызывающие порчу продукта», — рассказали в пресс-службе ведомства.
Вся информация о результатах анализов полученной партии направлена в Центральный аппарат и территориальные управления Россельхознадзора, управления ветеринарии субъектов Российской Федерации и иные ведомства.
Владелец продукции также был уведомлен о результатах исследования.