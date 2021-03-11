В Приморье «завернули» краснодарское мясо

«Выявление кишечной палочки может свидетельствовать о нарушении производителем правил и технологических режимов изготовления, хранения и транспортировки продукции. А повышенная бактериальная обсемененность продукта свидетельствует о размножении микроорганизмов, в числе которых могут оказаться патогенные, вызывающие порчу продукта», — рассказали в пресс-службе ведомства.