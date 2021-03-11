В Приморье «завернули» краснодарское мясо

В Приморье «завернули» краснодарское мясо

Сегодня, 16:26БизнесФото: Медиахолдинг1MiВ свинине нашли кишечную палочку и другие нарушения
Ветеринарная лаборатория приморского Россельхознадзора проанализировала крупную партию мороженой свинины из Краснодарского края. Результаты анализа проб выявили в мясе множественные нарушения, сообщили «Золотому Рогу» в ведомстве.

В частности, в пробах обнаружили бактерии группы кишечной палочки и превышение общего уровня бактериальной обсемененности до 26 раз.

«Выявление кишечной палочки может свидетельствовать о нарушении производителем правил и технологических режимов изготовления, хранения и транспортировки продукции. А повышенная бактериальная обсемененность продукта свидетельствует о размножении микроорганизмов, в числе которых могут оказаться патогенные, вызывающие порчу продукта», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Вся информация о результатах анализов полученной партии направлена в Центральный аппарат и территориальные управления Россельхознадзора, управления ветеринарии субъектов Российской Федерации и иные ведомства.

Владелец продукции также был уведомлен о результатах исследования.

Сюжеты:
Приморский край
Материалы по теме:
Владивостокмясомясная продукция
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996–2020 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № 77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес:

690014, Российская Федерация, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б» офис 606

И.о главного редактора Данилова А.В.

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел./факс: 8 (42-32) 45-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регионы