Проектами на Курилах заинтересовались Индия, Китай и Турция

Он также отметил, что в ДФО инвестиционную деятельность ведут более 2,6 тыс. резидентов ТОР и СПВ, из них почти 500 перешли на операционную деятельность и запустили предприятия. Инвесторы вложили в экономику макрорегиона 2,3 трлн рублей. Причем по итогам 2020 года вклад резидентов в инвестиции в основной капитал составил почти 30 процентов в целом по ДФО.