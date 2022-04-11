«Ростелеком» подключил умные экраны фитнес-клубу World Class

«Ростелеком» подключил умные экраны фитнес-клубу World Class
«Ростелеком» подключил умные экраны фитнес-клубу World Class
Сегодня, 12:45БизнесФото: предоставлено компанией "Ростелеком"
«Ростелеком» подключил современный цифровой сервис «Умные экраны» фитнес-клубу World Class. Шесть видеопанелей будут транслировать корпоративные новости, актуальные акции и коммерческую информацию.

Специалисты «Ростелекома» установили медиаплееры для демонстрации контента и предоставили программное обеспечение для хранения и управления показами.

Сервис «Умные экраны» дает возможность размещать информацию на видеопанелях, запускать рекламные акции, обновлять контент. Управление сервисом осуществляется в личном кабинете пользователя. В нем можно создавать по готовым шаблонам собственные сценарии показов, составлять расписание трансляций, задавать частоту демонстрации рекламы. Экраны можно использовать не только для решения собственных бизнес-задач, но и транслировать на них ролики внешних рекламодателей.

— Услуга «Умные экраны» предоставляется по сервисной модели, что позволяет клиентам экономить на инвестициях, например, направив в развитие собственной ИТ-инфраструктуры. Заказчику не нужно отдельно закупать оборудование и софт, нести расходы на техподдержку — все это обеспечивает «Ростелеком». В Приморье сервисом «Умные экраны» пользуются организации разных направленностей: от государственных учреждений до предприятий сфер услуг, — отметил директор по работе с корпоративным и государственным сегментами региона «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком» Александр Костерин.

Дополнительно к базовому функционалу услуги доступно подключение модуля видеоаналитики, который распознает находящихся вблизи экрана людей, определяет их пол и возраст, после чего выводит на экран материалы, рассчитанные на определенную аудиторию. Благодаря этой функции можно определить заинтересованность, вовлеченность и реакцию людей на контент, а также высчитать реальный рекламный охват.

— Мы хотим, чтобы посетители с комфортом проводили время в нашем фитнес-клубе, поэтому всегда держим руку на «пульсе», внедряя подходящие нам полезные цифровые решения. Появление в World Class умных экранов стало очередным шагом в этом направлении. Одно из главных преимуществ сервиса для нас — возможность запуска рекламных компаний, в том числе и сторонних организаций, — добавила представитель отдела маркетинга фитнес-клуба World Class и сети «Геометрия Фитнеса» Аурика Гаврикова.

«Ростелеком» предлагает подключить «Умные экраны» «под ключ»: специалисты провайдера установят и настроят оборудование, предоставят программное обеспечение для хранения и управления контентом через личный кабинет. Также можно подключить услуги на существующем оборудовании заказчика, если оно отвечает необходимым требованиям.

Сюжеты:
Приморье
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