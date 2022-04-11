«Ростелеком» подключил умные экраны фитнес-клубу World Class

— Мы хотим, чтобы посетители с комфортом проводили время в нашем фитнес-клубе, поэтому всегда держим руку на «пульсе», внедряя подходящие нам полезные цифровые решения. Появление в World Class умных экранов стало очередным шагом в этом направлении. Одно из главных преимуществ сервиса для нас — возможность запуска рекламных компаний, в том числе и сторонних организаций, — добавила представитель отдела маркетинга фитнес-клуба World Class и сети «Геометрия Фитнеса» Аурика Гаврикова.