В День Победы на АЗН ННК автомобилисты региона получили тысячи георгиевских ленточек

В День Победы на АЗН ННК автомобилисты региона получили тысячи георгиевских ленточек
В День Победы на АЗН ННК автомобилисты региона получили тысячи георгиевских ленточек
Вчера, 21:46БизнесФото: предоставлено Группой ННК
На АЗС ННК День Победы отметили раздачей георгиевских ленточек. Это уже традиционная акция, которую компания готовит к государственному празднику. Кроме того, к Девятому Мая на мониторах заправок транслировалось музыкальное видеопоздравление.

Акция началась 8 мая и продлилась до 10 мая. На мониторах на АЗС шла трансляция пронзительных фотоматериалов, отражающих трудовой и ратный подвиг советского народа, звучали песни военных лет — особая атмосфера царила на автозаправочных станциях ННК, и автомобилисты с радостью присоединялись к всеобщему празднику.

— Розничная сеть ННК на Дальнем Востоке насчитывает около 300 автозаправочных станций. 9 Мая — священный и всенародный праздник, ежегодно в этот день мы поздравляем ветеранов и автовладельцев. Для нас особенно важно чувствовать сопричастность к событиям военных лет. На предприятиях ННК чтут память о героях-нефтяниках, ценой неимоверных усилий и потерь защитивших свою страну, — отмечают в ННК.

Акция ко Дню Победы всегда находит живой отклик среди автолюбителей. И в текущем году приятно видеть, что клиенты ННК единодушны в выражении уважения к ветеранам и благодарности людям, ковавшим победу в тылу, в стремлении отдать дань памяти павшим на поле боя, тем, кто жизнью заплатил за нашу свободу.

— Каждый год к празднику получаю в подарок георгиевскую ленту на своей АЗС, а сегодня была приятно удивлена, когда увидела такой красивый видеоконцерт от компании. Слезы наворачиваются. Спасибо! — поделилась Марина, клиентка АЗС ННК.

Масштабная акция «Георгиевская лента», преодолев границы России, распространилась на десятки стран во всем мире, став поистине международной. По сложившейся традиции Группа ННК ежегодно участвует в акции. На АЗС сети в Дальневосточном регионе «расцветают» георгиевские ленты — один из главных символов нашей победы, памяти и благодарности за мирную жизнь.

Сюжеты:
Приморский край
Материалы по теме:
топливоГруппа ННК
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