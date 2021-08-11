МАРИкультурно

Свой вклад вносят и соседи из Северной Кореи. В 2019 году сотрудники пограничной службы ФСБ задержали 3 754 браконьера, 16 рыболовных судов и 328 маломерных плавсредств из КНДР. Это было в 14 раз больше, чем за пять предыдущих лет. При этом зарубежные браконьеры начали проявлять агрессивность. В частности, 17 из них попали на скамью подсудимых за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, которому было нанесено огнестрельное ранение.