МАРИкультурно

Что сейчас происходит с выращиванием гидробионтов в регионе, разбиралась газета «Золотой Рог».
По данным Росрыболовства, за 2020 год производство продукции марикультуры в России выросло на 19 тысяч тонн и достигло 51,15 тысячи тонн. Наибольший прирост продемонстрировали предприятия Дальнего Востока, рост составил 60,9%. В Приморье выращено 54,5 тонн, по сравнению с 2019-м годом производство продукции аквакультуры увеличилось более чем в 1,5 раза.
«Рост на 97% зафиксирован в производстве ламинарии (капуста морская) — до 20,83 тыс. тонн, гребешков живых — на 41,9% до 16,37 тыс. тонн, голотурий — на 31,5% до 4,8 тыс. тонн, устриц живых прочих — на 35,2% до 3,58 тыс. тонн, мидий живых — на 64,4% до 3,24 тыс. тонн, ежей морских живых — на 36,6% до 1,44 тыс. тонн», — отметила пресс-служба ведомства.
Подводные камни
Несмотря на кажущиеся благоприятными условия, Приморье — не идеальное место для развития проектов в сфере марикультуры. Одна из причин — климат: регулярные летние тайфуны нередко приводят к гибели молоди гидробионтов. Так, в 2019-м году инвестор был вынужден прекратить реализацию проекта по выращиванию морских огурцов в бухте Новгородская — трепанги погибли из-за стихии.
В этом году на успехах марикультурщиков сказалась и аномальная жара. Из-за того, что вода прогрелась до рекордных температур, многие гидробионты не выжили.
Ещё одна проблема заключается в том, что разведение моллюсков и прочих морских обитателей — дело не самое выгодное. Между запуском молоди в огороды и сбором урожая могут пройти годы. А значит, и первую прибыль инвестор получит далеко не сразу. При этом ему необходимо вложиться в приобретение рыбоводных участков (РВУ), обустройство и обслуживание огородов, закуп молоди.
К примеру, компания «Аквакультура Л» намерена вложить порядка 142 млн рублей в строительство рыбоводческой базы. Первый урожай ламинарии компания планирует собрать в 2022 году, а трепанга и гребешка — только к 2024 году. И эксперты, и сами «фермеры» отмечают, что без поддержки государства этому бизнесу очень сложно существовать.
В Ассоциации марикультурных организаций Приморья (АМКОР) отмечают и отсутствие необходимой инфраструктуры.
«Социально-экономические проблемы часто связаны с неразвитой инфраструктурой побережий. Нередко участки расположены в удалении от населенных пунктов, автомобильных дорог, железнодорожных путей, сетей энерго- и водообеспечения. Создание структур, обеспечивающих деятельность рыбоводного участка, в таких условиях часто становится нерентабельным», — отмечается в исследовании структуры.
Тем не менее, предприниматели не оставляют надежды достичь успеха в разведении морских обитателей. К примеру, 15 июля состоялись аукционы по рыбоводным участкам ПКЯМ-1101 и ПКЯМ-1100 в бухтах Экспедиции и Новгородская. Победу в торгах одержала компания ООО «Эбису». По данным АМКОР, стоимость участка ПКЯМ-1101, площадь которого — около 1000 гектаров, составила 153 миллиона рублей. Это рекорд для современной отечественной марикультуры.
2 июля на аукцион выставили рыбоводный участок ПКЯМ-1087, он расположен к западу от острова Попова. Участок площадью в 128 гектаров получило ООО «Спутник» за семь миллионов рублей.
Для удобства марикультурщиков в России запустили портал «Аквавосток», где в режиме онлайн можно нарезать себе рыбоводный участок. И инициатива действительно помогла: за последние два года предприниматели оформили больше РВУ, чем за последние 20 лет.
Однако в аквакультуре остаётся ещё одна проблема, с которой безрезультатно борются и власти, и бизнес — браконьеры.
Забрать и поделить
Затраты браконьера на добычу гидробионтов минимальны. Ему достаточно просто собрать диких гребешков, устриц или трепанга, либо же откровенно украсть их с частных участков. Само собой, нарушитель оказывается в заведомо выигрышных условиях.
Излюбленное место браконьеров — Хасанский район. По данным приморского управления МВД, в июле правоохранители задержали двух молодых людей за незаконной ловлей трепанга, которым богаты местные бухты. В принадлежащей им лодке обнаружили 254 особи.
Позже полиция поймала ещё двух нарушителей. Молодые люди успели выловить 523 трепанга.
«По каждому из случаев возбуждено уголовное дело, фигурантам которых предстоит отвечать за незаконную добычу биологических ресурсов по предварительному сговору. Решением суда граждане могут получить тюремный срок длиной до 5 лет и штраф до 1 миллиона рублей», — сообщает пресс-служба ведомства.
В августе прошлого года сотрудники погрануправления ФСБ поймали трёх браконьеров, которые добыли 3 300 раковин гребешка весом около 700 килограммов.
Регулярные совместные рейды проводят и оперативные сотрудники Росгвардии, полиции и Пограничного управления ФСБ.
Свой вклад вносят и соседи из Северной Кореи. В 2019 году сотрудники пограничной службы ФСБ задержали 3 754 браконьера, 16 рыболовных судов и 328 маломерных плавсредств из КНДР. Это было в 14 раз больше, чем за пять предыдущих лет. При этом зарубежные браконьеры начали проявлять агрессивность. В частности, 17 из них попали на скамью подсудимых за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, которому было нанесено огнестрельное ранение.
Истории успеха
Тем не менее, несмотря на все сложности, в Приморье действует немало успешных предприятий по выращиванию гидробионтов.
В 2019-м году компания «Акварион» запустила проект по выращиванию и переработке трепанга, мидий и устриц. Размер инвестиций — 10 миллионов рублей. Объём производимой продукции — около двухсот тонн ежегодно.
«Выращивание моллюсков и трепанга мы ведем на рыбоводных участках в акватории Японского моря в Надеждинском районе Приморского края. Производственный цех с необходимым оборудованием для сортировки и заморозки продукции расположен во Владивостоке, — рассказала главный бухгалтер «Акварион» Наталья Анищенко.
Компания «Акварион-Л» займётся выращиванием гребешка, трепанга и ламинарии.
«В рамках проекта мы выполним строительство цеха по разведению гребешка и трепанга, административно-бытового помещения и котельной, а также обустроим склад для хранения снастей и площадку для переработки коллекторов со спатом гребешка. На сегодняшний день на нашем рыбоводном участке уже высажены мальки гребешка и трепанга. Первый урожай ламинарии планируем получить в 2022 году, гребешка и трепанга в 2024 году», — сообщил представитель ООО «Аквакультура Л» Андрей Куликов.
ООО «Эффективная энергия» в этом году приступило к сбору первого урожая морского гребешка. Инициатива реализуется в Хасанском районе Приморья.
«Проект начали реализовывать в 2019 году и вот сейчас, по прошествии двух лет, экологически чистый гребешок вырос до товарного размера. Именно двухлетний, молочный гребешок размером от 9 до 11 сантиметров считается самым вкусным. Во время проведения фестиваля гребешка мы поставляли моллюсков в 24 ресторана Владивостока. Из 3 тонн гребешка, которые были съедены за две недели, большая часть выращена на нашей ферме. Мероприятие стало для нас хорошим инструментом для продвижения собственной продукции, знакомства с рестораторами и расширения клиентской базы. Пока поставляем гребешка на кухни шести заведений общественного питания и вскоре планируем выйти за пределы Дальнего Востока, включив в число покупателей рестораны Москвы и Санкт-Петербурга, Екатеринбурга», — рассказал основатель и руководитель «Эффективная энергия», морской фермер Василий Гребенников.
Некоторые инвесторы предпочитают ввозить молодь из других стран. Так поступила, например, компания «Морская аквакультура ХЭ СЯН». В своё время компания ввезла в Приморье около 600 миллионов особей из Китайской народной республики.