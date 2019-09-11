Администрация Владивостока и ассоциация строителей договорились о партнерстве

Администрация Владивостока и ассоциация строителей договорились о партнерстве

11 сентября 2019, 14:43
Бизнес
Владивосток стал третьим городом-партнёром этой организации после Москвы и Санкт-Петербурга

Владивосток стал третьим городом-партнёром этой организации после Москвы и Санкт-Петербурга

Администрация Владивостока и ассоциация «Национальное объединение строителей» договорились о сотрудничестве. Соответствующее соглашение подписали в дни работы Восточного экономического форума глава города Олег ГУМЕНЮК и президент ассоциации Антон ГЛУШКОВ. «Владивосток сегодня нуждается в новом жилье, новых домах, и в то же время жители города нередко страдают от действий недобросовестных застройщиков. Надеюсь, с вашей помощью мы быстрее наведем порядок в этой отрасли. Уверен, что все участники строительного рынка смогут сообща решать возникающие вопросы», - заявил мэр. Общероссийская ассоциация строителей объединяет в своих рядах свыше 90 тысяч юридических лиц. Работа с застройщиками и заказчиками услуг, защита интересов сторон – лишь малая часть задач организации. «Мы готовы помогать застройщикам адаптироваться к новым правилам игры на строительном рынке, поскольку законодательство очень подвижно в этом отношении. Мы готовы консультировать сотрудников профильных управлений администрации города, знакомить с лучшими строительными практиками разных городов нашей страны», - отметил президент ассоциации «Национальное объединение строителей» Антон Глушков. Во Владивостоке сегодня сосредоточено 63% приморского бизнеса. По статистике, в городе зарегистрировано 36 300 предприятий и 21 300 индивидуальных предпринимателей. Строительство, наряду с торговлей, – в числе самых быстрорастущих направлений бизнеса, что во многом связано с действием режима Свободного порта. Каждый второй проект резидентов - строительный. Большие планы в этом направлении и у администрации Владивостока. «Мы хотим вновь возобновить в городе строительство домов для переселения людей из ветхих и аварийных бараков. У нас уже есть и проекты. Речь идёт о малоэтажном строительстве», - рассказал Олег Гуменюк. «В этом вопросе рекомендую изучить практику Белгорода. Этот российский город очень успешно работает в области малоэтажной застройки территорий», - добавил Антон Глушков. Встреча завершилась официальной церемонией подписания соглашения о сотрудничестве между администрацией города и ассоциацией «Национальное объединение строителей». Владивосток стал третьим городом-партнёром этой организации после Москвы и Санкт-Петербурга. Светлана СМИРНОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Stories:
СтроительствоПриморье
IХ Международная научно-техническая конференция «Перспективные направления развития техники и технологии строительства и реконструкции скважин»подземные строительства газастроительство Северного потокастроительствоСтроительство стендов для выставокДизайн и строительство выставочных стендовстроительства и эксплуатации инфраструктурыначало строительстваСтроительство и ремонт скважин – 2017Строительство и ремонт скважинстроительство скважинстроительство дорогдолевое строительство Главное Управление капитального строительства Тюменской областистроительствоСтроительстводепартамент строительства и жилищной политики ЯНАОДепартамент строительства ХМАО
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2020 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес:

690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10

И.о главного редактора Данилова А.В.

Контакты:

Тел./факс: (423) 245-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы:

Тел./факс:8 (423) 245-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Регионы