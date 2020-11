Дамбы в Хабаровском крае строят "неугодные" властям подрядчики

Почему регион до сих пор не может защитить себя от наводнений

Наводнение вновь проверяет, как подготовились в​ регионе​ к «большой воде», и этот экзамен обнажает не самые приятные моменты в серьезной работе. На протяжении последних лет, после памятного наводнения 2013 года, введется сооружение нескольких защитных дамб в краевом центре и промышленной столице региона, но ни одна из них пока не сдана в эксплуатацию. Власти региона обвиняют в​ этом подрядчиков, сетуют на специфику 44 федерального закона, не позволяющего убыстрить темпы строительства и другие причины. Между тем, местные наблюдатели отмечают, что ход строительства защитных сооружений в крае резко замедлился после перевыборов губернатора. Строителей дамб за последний год замучили различными проверками, необходимостями дополнительных отчетов и согласований так, что они просто не успевают работать в графике. Характерный пример бесхозяйственности нового правительства виден на примере ситуации в Хабаровске. Временную​ дамбу​ стоимостью в десятки миллионов рублей, которой в спешке перегородили затон в краевом центре, можно было и не делать, если бы власти загодя позаботились об устройстве понтона-ботопорта, предусмотренного проектом защитных сооружений Южного округа Хабаровска. Ботопорт является плавучим гидротехническим затвором. В случае наводнения на Амуре понтон устанавливается на штатное место в дамбе, поворачивается на правый борт на 90 градусов, и его высокий корпус становится преградой для воды – защитой от затопления Южного округа Хабаровска на участке улицы​ Пионерской от Дендрария до улицы Союзной. К работе над проектом понтона-ботопорта в правительстве края приступили весной прошлого года, еще при прежнем составе чиновников. В октябре был заключен контракт на его строительство с Хабаровским судостроиетльным заводом (договор № 2272109307618000104 от 30.10.2018 г.). Цена контракта составила 192,7​ млн рублей, срок​ строительства определен до 31 декабря 2019 года. Заказчиком выступило КГУП «Служба заказчика министерства строительства Хабаровского края», которое определило задачу исполнителю, как «выполнение работ по строительству плавсредства (понтон-ботопорт) для затворного сооружения по объекту "Защита от затопления территории Южного округа г. Хабаровска на участке ул. Пионерская от Дендрария до ул. Союзной". Предшественником Фургала перед исполнителями была поставлена задача завершить устройство механического затвора на дамбе в хабаровском затоне к осеннему паводку 2019 года. На Хабаровском судостроительном заводе к поручению отнеслись с энтузиазмом. «Для нашего предприятия заказ не слишком сложный, возможно, что мы сдадим плавсредство раньше установленного срока», - заявил сетевому изданию «Хабаровский край сегодня» начальник отдела маркетинга Хабаровского судостроительного завода​ Константин​ Яуров. Подтвердил решимость заводчан и генеральный директор предприятия Игорь Васько. В интервью журналу «Дальневосточный капитал» он рассказал, что заказ «актуальный», работа над ним уже началась. «С выполнением заказа проблем не возникает. Финансирование идет стабильно, металл получен, заказы на оборудование делаются», - отметил топ-менеджер. Для того, чтобы ускорить процесс строительства понтона, руководству завода требовалось письмо от заказчика. Тогда можно было бы организовать работу по этому заказу в две смены, учитывая его важность для краевого центра. Однако к тому времени губернатора перизбрали, в правительстве началась чехарда с кадрами, и о важном проекте, наверно, просто забыли. Как не вспомнили и про необходимость обустроить основание под понтон-ботопорт, за который также отвечал краевой минстрой. Сделать его можно было только зимой, когда большая вода не мешает доступу техники, однако время безнадежно упустили. В результате, когда нынешнее большое наводнение на Амуре из области предположений переросло в состоявшийся факт, правительству Хабаровского края ничего не оставалось, как строить временную дамбу. Всем миром ее отсыпали, затратив, по разным оценкам от 15 до 40 миллионов рублей. После прохождения большой воды дамбу придется разбирать, на что уйдет еще не один десяток миллионов рублей. Для дефицитного бюджета региона это большие траты. Тем более, если учесть, что в декабре 2019 года правительству края придется заплатить Хабаровскому судостроительному заводу 132 миллиона рублей за окончание строительства понтона-ботопорта. 57 миллионов рублей, напомним,​ были заплачены в качестве аванса в прошлом году. В Комсомольске-на-Амуре ситуация с дамбами вызывает еще больше вопросов. Город юности мог встретить «большую воду» с готовыми стационарными дамбами, если бы правительство региона не стало вставлять строителям «палки в колеса». В результате ввод двух главных дамб, защищающих город, отложили с нынешнего августа на неопределенное время, а строительство нового комплекса защитных сооружений фактически заморозили. Контракты на строительство дамб были разыграны на аукционах в соответствии с 44 ФЗ. «Передвижная механизированная колонна​ №​ 83» по строительству одной дамбы дала 24% снижения стоимости контракта, по другой дамбе – 14,5 %. Чтобы выиграть конкурс, предприятие фактически вышло на нули в прибыли, но зато обеспечило себе фронт работ, зарплату коллективу и налоги бюджету. Но это вдруг оказалось плохо. Плохо потому, что ПМК-83 встала костью в горле со своей деятельностью новой власти с сентября прошлого года. Мехколонна содержала и ремонтировала всю северную дорожную сеть Комсомольского, Солнечного, Нанайского районов, что очень мешало новому руководству КГУП «Хабуправтодор» обеспечить контрактами «своих» подрядчиков.​ В результате «многоходовки» ПМК-83 потеснили с рынка дорожно-строительных работ. Но так как ПМК-83 еще раньше выиграла конкурсы на строительство дамб в Комсомольске-на-Амуре, то проблемы у предприятия не окончились. И хотя «Инженерная защита правого берега р. Силинка» к нынешнему лету была готова на 65%, а «Инженерная защита Центрального округа» - на 70%, с планируемым сроком завершения работ 10.08.2019 года, правительство края предложило контракты с ПМК-83 расторгнуть. В​ результате строительство дамб было приостановлено.​ Еще одна дамба также с самого начала пошла вразрез с интересами сегодняшних властных структур Хабаровского края. Это проект «Инженерная защита территории г.​ Комсомольска-на-Амуре», первый этап по возведению единого комплекса защитных гидротехнических сооружений, состоящий из этапов "Инженерная защита пос.им.Менделеева", "Инженерная защита пос. Победа" и "Инженерная защита микрорайона Парковый и микрорайона Парус", пробивался в Москве несколько лет. Дело в том, что объект большой, работа проходит в местах высокого течения реки, в которую нужно укладывать бетон. Проект смогли сделать только к 2016 году, в 2017 году правительство РФ дало поручение региональным властям приступить к его реализации, оптимизировав стоимость работ. Деньги в размере в 9, 316 млрд. рублей в край пришли четвертом квартале 2018 года.​ Розыгрыш торгов соответственно пришелся уже на фургальское время. Федерация поставила условие, что подрядчик должен иметь опыт исполнения аналогичного контракта (читай - однодневок сюда не пустим) и был финансово чистым. В итоге​ выиграла «Уральская энергетическая строительная компания» из Екатеринбурга (АО «УЭКС»). Кстати сказать, в регион пришла компания с действительно солидным опытом работы и достопочтенной историей - сибиряки работают с первых дней Великой Отечественной войны! Тут бы радоваться,​ что дамба – сложнейшее сооружение в Комсомольске-на-Амуре - будет построена не на уровне ПТУ, когда работаем и учимся одновременно. Но местные СМИ попытались итоги конкурса подать под негативным соусом, типа «деньги на ветер», самый «жирный» контракт в крае получили «неместные». Мало того, от Урала до Амура пошел слух, что некие силы настоятельно просят​ сибиряков «проставиться» на дальневосточной земле, отдав «откатные» 15 %. Сибиряки, как говорят, обратились, куда следует, и вроде как ситуация успокоилась. С 1 июля 2019 года подрядчик приступил к первому этапу работ - демонтажу старых плит берегоукрепления на первом участке. Однако в Хабаровске не забыли обиду и продолжили искать пути для выдворения АО «УЭКС» из Комсомольска. Подходящий случай вскоре подвернулся. Оказалось, что служба заказчика минстроя края «упустила» вопрос с землей, по которой пройдет дамба. 0,3 га территории пролегла по частной собственности граждан (дворам и огородам жителей). Работы развернуть было нельзя, пока не решится этот вопрос. Формальный повод, чтобы остановить деятельность подрядчика по этому проекту, был найден. При этом никого за халатность и непрофессионализм не спросили.​ ​ А 2 августа губернатор Хабаровского края во время совещания на Сахалине обратился в правительство с просьбой рассмотреть вопрос заключения контрактов на все берегоукрепительные дамбы в Комсомольске с единственным поставщиком. Таким образом, на Сахалине был создан прецедент, когда органы государственной власти попытались вовлечь для служения Момоне, прикрываясь внешне благовидным поводом. Никому ведь и в голову не может прийти, что следует перепроверять доклад высшего должностного лица региона. Между тем, время упустили. Вторую и третью дамбы (которые строила ПМК-823) в Комсомольске не достроили. Кинули клич к народу мешки грузить, живой стеной в случае необходимости встать. Даже 15 млн. рублей Комсомольску правительство края выделило на берегоукрепление. МЧС вынуждено было в спешном порядке выдвигать в этот город усиленную группировку спасателей. В итоге ситуация в Комсомольске накаляется с каждым днем. Гидрологи прогнозируют, что к 12 сентября Амур у города вырастет до 850 сантиметров и будет подниматься дальше. В городе уже подтоплено 124 жилых дома и 369 приусадебных участков в микрорайонах Малая Хапсоль, Мылки, Силинский, Хорпинский, Парковый, Менделеева, Победа. Из затопленных городских районов начата частичная эвакуация населения. В пунктах временного размещения находятся уже 39 человек, из них 11 детей. Усиление паводка потребует сверхгероических усилий местных властей, МЧС и населения. А ведь большую часть проблем можно было избежать, не затей на хабаровской площади имени Ленина сомнительных игр. Журнал "Дальневосточный капитал".

