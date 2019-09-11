На Дальнем Востоке предлагают вакансии с зарплатой до 200 тысяч рублей

«Развитие новых производств в ТОРах формирует постоянную потребность в трудовых ресурсах, и она растет: на ВЭФ-2019 заключены новые инвестсоглашения, будут открываться предприятия, потребуются люди. Масштабные задачи и высокие темпы работ заставляют работодателей искать профессионалов по всей стране. Программа повышения мобильности трудовых ресурсов расширила географию поиска работы и кандидатов», – сказал заместитель генерального директора АНО «Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке» Александр Логунов. Он так же отметил, что с текущего года по программе могут трудоустраиваться не только переезжающие из других субъектов РФ, но и из одного региона ДФО в другой. Таким образом, программа стимулирует внешнюю и внутреннюю мобильность, уравнивая соискателей в возможностях.