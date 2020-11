На Дальнем Востоке предлагают вакансии с зарплатой до 200 тысяч рублей

Правда, претендовать на эти деньги могут в основном приезжие

Претендовать на эти деньги могут и приезжие По данным на 1 июля 2019 года в рамках госпрограммы повышения трудовой мобильности в регионы ДФО привлечены и трудоустроены 253 работника. Ожидается, что до конца года 35 дальневосточных компаний примут на работу более 840 квалифицированных специалистов из других субъектов Федерации, сообщает газета «Золотой Рог». «Развитие новых производств в ТОРах формирует постоянную потребность в трудовых ресурсах, и она растет: на ВЭФ-2019 заключены новые инвестсоглашения, будут открываться предприятия, потребуются люди. Масштабные задачи и высокие темпы работ заставляют работодателей искать профессионалов по всей стране. Программа повышения мобильности трудовых ресурсов расширила географию поиска работы и кандидатов», – сказал заместитель генерального директора АНО «Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке» Александр Логунов. Он так же отметил, что с текущего года по программе могут трудоустраиваться не только переезжающие из других субъектов РФ, но и из одного региона ДФО в другой. Таким образом, программа стимулирует внешнюю и внутреннюю мобильность, уравнивая соискателей в возможностях. Ряд поправок, внесенных в госпрограмму в 2018 году, существенно оптимизировал ее и улучшил финансовые условия привлечения работников. К настоящему моменту размер бюджетной поддержки переезжающих в зависимости от региона составляет от 225 тысяч до 1 млн рублей. Эти средства федерального и региональных бюджетов направляются для компенсации затрат на переезд работника и его семьи, надбавки к зарплате, единовременную выплату, оплату жилья и сопутствующие нужды. В свою очередь, резиденты ТОРов предлагают работу, способную заинтересовать в переезде не только амбициозную молодежь, но и состоявшихся в профессии людей. Предприятия готовы платить вполне конкурентные зарплаты. На судостроительном комплексе «Звезда», активно участвующем в программе трудовой мобильности, до 200 тысяч рублей сможет получать руководитель проекта в области судостроения, до 160 – главный конструктор, мастер участка (участок по сборке, сварке блоков и корпусов судов) и ведущий инженер (по гальваническим процессам и цинкованию) – по 83 тысячи рублей, наладчик контрольно-измерительных приборов – 70 тысяч рублей, инженер-конструктор – 65 тысяч рублей. Крупнейший поставщик нефтепродуктов в Камчатском крае - ООО «Морской Стандарт-Бункер» в Петропавловске-Камчатском - открыл вакансии с заработной платой до 100 тысяч рублей на позиции специалиста по тендерам и закупкам и специалиста по радиоэлектронике. ПАО «Амурский судостроительный завод» в Комсомольске-на-Амуре готов платить сборщику корпусов металлических судов 67 тысяч рублей. Больше информации о вакансиях с поддержкой переезда – на портале «Работа на Дальнем Востоке». По условиям программы трудовой мобильности, работник заключает трудовой договор на неопределенный срок или срочный договор не менее, чем на 2 года. По общему правилу, если работник расторгнет договор, отработав на предприятии менее года, то средства, фактически затраченные на предоставление работнику мер поддержки, подлежат возмещению работодателю. Контроль над расходованием средств, предусмотренных на релокацию и обустройство переехавших работников, осуществляет государство. С 2015 года по программе трудовой мобильности на Дальний Восток переехали 1380 человек. В 2019 году в программе повышения трудовой мобильности участвуют Камчатский, Приморский, Хабаровский края, Амурская, Магаданская, Сахалинская области и Чукотский автономный округ. Планируется, что с 2020 года все 11 регионов ДФО станут участниками программы повышения мобильности трудовых ресурсов. Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке оказывает поддержку работодателям и соискателям, в том числе в вопросах реализации механизма программы повышения трудовой мобильности. При участии агентства закрыт ряд уникальных и массовых вакансий на предприятиях округа. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

