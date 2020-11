На ВЭФ во Владивостоке подписано 270 соглашений на сумму 3,4 трлн рублей

Подведены итоги V Восточного экономического форума во Владивостоке V Восточный экономический форум состоялся 4–6 сентября во Владивостоке. Девиз Форума – «Дальний Восток – горизонты развития». «Мы будем стремиться добиваться лучших результатов. Но, в то же самое время, если бы вы меня пять лет назад, перед первым Восточным экономическим форумом спросили, какие я беру на себя обязательства перед пятым Форумом, я бы не назвал цифру в 1800 проектов. Наверное, мне бы хватило решимости озвучить цифру проектов в триста. Я бы считал, что это здорово. 1800 проектов, стартовавших на Дальнем Востоке, – это круто. Есть то, в чем я точно уверен: в том, что та политика экономических преференций, которая реализуется по поручению Президента РФ на Дальнем Востоке – эффективна, она будет сказываться на жизни людей. Дальний Восток с каждым годом будет становиться лучше: будет более благоустроенным, будет выше уровень экономического развития, больше современных театров, школ, музеев, библиотек, научных центров», – отметил заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Деловая программа В рамках Форума прошло более 100 мероприятий, посвященных наиболее актуальным темам международной и региональной повестки, в том числе панельные дискуссии, круглые столы, деловые завтраки. Все дискуссии проходили в рамках четырех блоков: · «Новые решения для ускорения экономического роста»; · «Создавая условия для бизнеса»; · «Дальний Восток и АТР: развивая возможности для сотрудничества»; · «Новые решения для повышения качества жизни». 5 сентября состоялось ключевое событие деловой программы V Восточного экономического форума – пленарное заседание с участием Президента Российской Федерации Владимира Путина. Модератором дискуссии выступил телеведущий, заместитель директора ГТК «Телеканал „Россия“», президент Института Беринга-Беллинсгаузена по изучению обеих Америк Сергей Брилёв. Владимир Путин: «В этом году мы принимаем свыше восьми с половиной тысяч участников из 65 стран. По сравнению с первым Форумом его представительство увеличилось более чем вдвое. Видим в этом убедительное свидетельство растущего интереса к российскому Дальнему Востоку, к тем возможностям для сотрудничества, которые предлагает этот без всякого преувеличения колоссальный регион». Премьер-министр Индии Нарендра Моди: «Вчера вместе с Президентом Путиным мы посетили выставку «Улица Дальнего Востока». Меня очень впечатлило то, что я увидел: потрясающее разнообразие и таланты людей, проживающих в этом регионе, а также технологические инновации, которые происходят здесь. Я, действительно, видел большое количество возможностей для сотрудничества и совместного прогресса». Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга: «В качестве главы государства я в третий раз участвую в Восточном экономическом форуме, который организуется в пятый раз. Этот Форум стал авторитетной площадкой переговоров и платформой по развитию не только Дальневосточного региона, но и активизации сотрудничества между странами Азиатско-Тихоокеанского региона». Премьер-министр Японии Синдзо Абэ: «Мне хотелось бы, чтобы вы раскрыли крылья своего воображения и представили себе, какие новые огромные возможности Япония может привнести в ваше будущее. Давайте все вместе создадим историю, давайте вместе откроем путь в будущее». Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад: «Мы рады были услышать, что Россия намерена развивать именно Дальний Восток. И Россия – одна из немногих стран, которая одновременно находится и в Европе, и в Азии. Россия имеет уникальное географическое положение, действительно представляет собой мост между Западом и Востоком, между Европой и Азией. И я полагаю, что такое положение поможет России сыграть важную роль не только в Европе, но и на Дальнем Востоке». В ходе Форума состоялись такие мероприятия, как: · 6 страновых бизнес-диалогов: «Россия – Европа», «Россия – Китай», «Россия – АСЕАН», «Россия – Индия», «Россия – Республика Корея», «Россия – Япония»; · сессия Международного дискуссионного клуба «Валдай» «Дальний Восток и АТР: развивая возможности для сотрудничества»; · панельная сессия Сбербанка «Школа будущего: куда движется мир? Новые образовательные платформы»; · деловой завтрак «Повышение инвестиционной привлекательности регионов Дальнего Востока»; · встреча ПАО НК «Роснефть» с представителями деловых кругов Японии; · VIII международная конференция АТЭС по образованию; · 10-е заседание Межправительственной Российско-Сингапурской комиссии высокого уровня; · II Российско-Корейский межрегиональный форум «Путь новых возможностей»; · 9 лекций экспертов из России, Японии, Китая и Великобритании по научно-экономическим темам и вопросам международных отношений. 22 мероприятия прошли на площадках «Пространство Доверия» и «Здоровое общество». Под председательством Президента Российской Федерации состоялось заседание президиума Государственного совета по вопросу о национальной программе развития Дальнего Востока на период до 2025 года и на перспективу до 2035 года. 3 сентября прошел стартовый день Форума. В его рамках был проведен V Форум СМИ России и Китая с участием представителей ведущих СМИ, медиакомпаний, интернет-платформ и других отраслевых организаций двух стран. Российскую делегацию возглавил заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – Руководитель Аппарата Правительства Российской Федерации Константин Чуйченко. Также в стартовый день состоялись: международная научная конференция «Исторические и современные аспекты взаимоотношений России и Китая в свете 70-летия образования КНР», торжественное открытие историко-документальной выставки «Россия – Китай. К 70-летию образования КНР» и конференция «Общее экономическое пространство от Тихого до Атлантического океана». Участники В ВЭФ приняли участие более 8 500 делегатов, представителей СМИ и участников всех выставок Форума из России и 65 государств и территорий, в том числе таких как Австралия, Австрия, Аргентина, Багамы, Бахрейн, Белиз, Бельгия, Бермуды, Бруней-Даруссалам, Великобритания, Вьетнам, Германия, Дания, Израиль, Индия, Индонезия, Испания, Италия, Казахстан, Каймановы острова, Камбоджа, Канада, Катар, Кипр, Киргизия, Китай, Корейская Народно-Демократическая Республика, Лаос, Люксембург, Малайзия, Молдова, Монголия, Мьянма, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, ОАЭ, Остров Джерси, Пакистан, Республика Корея, Сингапур, Специальный административный район Гонконг (Китай), США, Таиланд, Туркменистан, Турция, Узбекистан, Филиппины, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, ЮАР, Япония и другие. Самые многочисленные делегации были из Индии, Японии, Китая, Республики Корея, Корейской Народно-Демократической Республики. Также представительными стали делегации Монголии, США, Сингапура, Вьетнама, Великобритании, Малайзии. Япония (588 человек), Китай (395 человек), Республика Корея (285 человек), Индия (204 человека), Монголия (69 человек), США (65 человек), Сингапур (58 человек), Вьетнам (55 человек), Великобритания (49 человек), Малайзия (48 человек). «Юбилейный Восточный экономический форум стал рекордным по числу участников и сумме подписанных соглашений. Достигнутые результаты говорят о возрастающем статусе Форума как авторитетной площадки, направленной на расширение международного сотрудничества и обсуждение актуальных вопросов глобальной и региональной экономики. Форум объединяет ведущих представителей крупного бизнеса и способствует развитию партнерства в Азиатско-Тихоокеанском регионе. ВЭФ отличает особое качество проведения – участникам регулярно предлагаются новые направления и форматы общения в рамках деловой программы, которые обеспечивают высокую результативность Форума», – подчеркнул советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Организационного комитета Восточного экономического форума Антон Кобяков. Форум посетили главы иностранных государств и правительств: премьер-министр Индии Нарендра Моди, премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад, президент Монголии Халтмагийн Баттулга, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, а также следующие высокопоставленные иностранные официальные лица: Заместитель премьер-министра Вьетнама Чинь Динь Зунг; вице-премьер Корейской Народно-Демократической Республики Ри Рён Нам; заместитель премьер-министра, министр экономики, министр здравоохранения Люксембурга Этьен Шнайдер; заместитель премьер-министра, министр экономики и финансов Республики Корея Хонг Нам Ги; председатель Комитета экономического сотрудничества по северному направлению Республики Корея Квон Гу Хун. Участие приняли 12 иностранных министров из таких государств как Вьетнам, Индонезия, Малайзия, Монголия, ОАЭ, Сингапур, Япония. Главы 21 субъекта Российской Федерации, 14 министров и 15 руководителей федеральных агентств и служб. Отдельно следует выделить участие Джиованни Винченцо Инфантино, президента Международной федерации футбола, 9-го президента ФИФА. В ходе Форума он заявил о намерении открыть футбольную школу на территории Дальневосточного федерального университета. Более 440 компаний работали на Форуме на уровне глав, в том числе такие знаковые представители иностранного бизнеса как управляющий Japan Bank for International Cooperation Тадаси Маэда; президент, главный исполнительный директор Kinross Gold Corporation Пол Джонатан Роллинсон; председатель, директор-представитель, главный исполнительный директор JGC Corporation Масаюки Сато. Впервые гостями ВЭФ стали главы крупнейших японских компаний – Japan Airlines Co Ltd и Toyota Motor Corporation, а также глава южнокорейской государственной газовой компании Korea Gas Corporation г-н Чэ Хи Бон, одной из главных в мире компаний-импортеров СПГ. В состав представительной делегации Индии впервые вошла Сунита Мукандлал Синдвани, главный генеральный управляющий Экспортно-импортного банка Индии, а также председатель совета директоров, управляющий директор крупнейшей индийской государственной компании по добыче и переработке угля Coal India Limited Анил Джа. Также в Форуме приняли участие представители крупнейшего российского бизнеса: президент – председатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф; генеральный директор, председатель правления акционерной компании ПАО «АЛРОСА» Сергей Иванов; генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачев; председатель правления ООО «УК „РОСНАНО“» Анатолий Чубайс; президент – председатель правления ПАО Банк «ФК Открытие» Михаил Задорнов, президент – председатель правления ПАО «Банк ВТБ» Андрей Костин. В Форуме приняли участие 1279 представителей СМИ (1024 – российские, 255 – иностранные) из 13 зарубежных стран (без учета России): Великобритания, Вьетнам, Гонконг, Индия, Китай, Малайзия, Монголия, Пакистан, Республика Корея, США, Франция, Эстония, Япония. Соглашения На Форуме подписано 270 соглашений на сумму 3,4 трлн рублей (учтены соглашения, сумма которых не является коммерческой тайной). Наиболее крупные из них: · В присутствии заместителя Председателя Правительства РФ – полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева и Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Козлова прошло подписание 14 соглашений с общим объемом инвестиций свыше 1 трлн рублей, включая: o АО «Находкинский завод минеральных удобрений» и АО «Корпорация развития Дальнего Востока» подписали соглашение об осуществлении деятельности в ТОР в рамках реализации проекта по созданию экологически чистого комплекса по производству метанола и аммиака (Приморский край) на сумму 200,7 млрд рублей; o АО «Русская медная компания» и АО «Фонд развития Дальнего Востока» заключили соглашение о реализации инвестиционного проекта по строительству горно-обогатительного комбината на месторождении Малмыж (Хабаровский край) на сумму 142,5 млрд рублей; · ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» планирует реализовать инвестиционные проекты по схеме государственно-частного партнерства, концессионного соглашения в форме банковского консорциума, путем предоставления специальных кредитных инструментов и гибридных продуктов в рамках реализации проекта развития сети из семи дальневосточных индустриальных парков в городах Владивосток, Комсомольск-на-Амуре, Южно-Сахалинск, Советская Гавань, Благовещенск, Чита, Улан-Удэ, а также пилотных проектов по созданию и эксплуатации центра ядерной медицины в Республике Бурятия и проекта по созданию и эксплуатации круглогодичного детского лагеря в Республике Саха (Якутия). Объем инвестиций составит 442,5 млрд рублей. Поддержку проекту окажет АНО «Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспортa». Соответствующее соглашение было подписано между организациями; · АНО «Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта», АО «НК „Туймаада-нефть“» и ГБУ «Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспортa» подписали соглашение о сотрудничестве в рамках «Геологического изучения и промышленного освоения нефтегазовых участков в Республике Саха (Якутия)» на сумму 364,7 млрд рублей; · Соглашение о взаимодействии при подготовке и реализации проекта по строительству и эксплуатации западного полукольца Владивостокской кольцевой автомобильной дороги (ВКАД) подписано в рамках ВЭФ-2019 между Агентством Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ) и ООО «Автодор-Инвест» (дочерняя структура ГК «Автодор»). Проект планируется реализовать по схеме концессионного соглашения; предполагаемый объем инвестиций – 100 млрд рублей; · Правительство Бурятии и Банк ВТБ подписали соглашение о сотрудничестве. Документ определяет план мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства. Банк ВТБ является инвестором масштабного проекта «Озерный», объем инвестиций – более 77 млрд рублей; · Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта и ООО «Озерная горнорудная компания» подписали на Восточном экономическом форуме соглашение о сотрудничестве в рамках проекта строительства в Республике Бурятия Озерного ГОКа (горно-обогатительного комбината). Объем частных инвестиций в проект составит более 74 млрд рублей; · Четырехстороннее соглашение о создании курорта на Камчатке с общим объемом инвестиций 39,2 млрд рублей подписали: губернатор Камчатского края Владимир Илюхин, первый заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Сергей Тырцев, председатель совета директоров компании-инвестора ООО «Парк „Три вулкана“» Сергей Бачин и руководитель федерального агентства по туризму Зарина Догузова. Проект будет реализован на принципах государственно-частного партнерства на территории опережающего развития «Камчатка». Инвестор планирует создать в районе сопки Горячей курорт с 1 тыс. гостиничных номеров (17 км горнолыжных трасс с двумя канатными дорогами); · Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ) и Harbin Pharmaceutical Group Holding (Hayao) подписали соглашение о сотрудничестве в рамках реализации проекта по релокации фармацевтического завода «Хаяо» на Дальний Восток. Объем инвестиций в проект составит 10 млрд рублей. Будет создано 850 рабочих мест; · Подписано соглашение о реализации инвестиционного проекта между ООО «Антей», ПАО «Находкинский судостроительный завод» и АНО АПИ, направленное на реализацию инвестиционного проекта по строительству серии современных высокопроизводительных рыболовных судов. Объем инвестиций в проект составит свыше 10 млрд рублей. Будет создано 300 рабочих мест. Кроме того, на Форуме были подписаны: · Меморандум о взаимопонимании между ДВФУ и Университетом Амити (г. Нью-Дели); · Меморандум о взаимопонимании между ДВФУ и Университетом нефти им. Пандита Диндайала (г. Гандинагар, штат Гуджарат); · Соглашения о перекрестном открытии представительств Центра йоги и Центра изучения русского языка и культуры им. А.С. Пушкина. Культурная программа ВЭФ-2019 В рамках культурной программы Форума состоялось 24 мероприятия. «Улица Дальнего Востока» – одно из ключевых событий культурной программы ВЭФ. На ней 11 регионов Дальнего Востока представили свой потенциал и достижения в сфере экономики, культуры и туризма. Также в рамках выставки работала киноплощадка «Кино под открытым небом», на которой показывали фильмы и мультфильмы российского производства, вышедшие в кинопрокат в период с 2017 по 2019 гг., а также лучшие короткометражные фильмы фестиваля «Короче» и «Вечер индийского кино». С 3 по 6 сентября «Улица Дальнего Востока» была открыта для гостей и участников ВЭФ; 7 сентября – социальный день для многодетных семей, пенсионеров, ветеранов и представителей молодежных организаций; 8 сентября выставка была открыта для всех желающих. Также в рамках культурной программы прошли такие мероприятия, как: · конкурс «Краса Дальнего Востока 2019» – Far East Beauty 2019; · выставка «Русское искусство XVI – начала XX веков в собрании Приморской государственной картинной галереи»; выставка одного шедевра – картины Федора Решетникова «Опять двойка» из собрания Государственной Третьяковской галереи; выставка античных ювелирных украшений «Шкатулка Матроны» в Приморской государственной картинной галерее; · выставка «Жемчужины сцены: легендарные костюмы первых „Русских сезонов“» на Приморской сцене Мариинского театра; · выставка одного шедевра – картины итальянского художника эпохи Возрождения Сандро Боттичелли «Мадонна делла Лоджиа» из собрания флорентийской галереи Уффици. С 3 по 5 сентября картина была выставлена на площадке Форума, а с 8 сентября все желающие могли увидеть ее в Приморской государственной картинной галерее; · балет «Дон Кихот» и гала-концерт лауреатов XVI Международного конкурса имени П.И. Чайковского из стран Азиатско-Тихоокеанского региона на Приморской сцене Мариинского театра; торжественное открытие Дней культуры Индии в России; · шоу-программа «Бродвей vs Голливуд» с участием эстрадных исполнителей в Приморской краевой филармонии; · II Фестиваль культур «Созвездие Дальнего Востока»; · киноплощадка «Кино под открытым небом» министерства культуры Российской Федерации, где показывали фильмы и мультфильмы российского производства, вышедшие в кинопрокат в период с 2017 по 2019 гг., лучшие короткометражные фильмы фестиваля «Короче», а также индийские кинокартины; · Дни якутского кино. Также для гостей ВЭФ работали ведущие музеи Владивостока и Приморский океанариум. Досье "Золотого Рога": Восточный экономический форум проводится ежегодно в целях содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе согласно указу Президента России Владимира Путина № 250 от 19 мая 2015 года. Досье "Золотого Рога": Восточный экономический форум проводится ежегодно в целях содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе согласно указу Президента России Владимира Путина № 250 от 19 мая 2015 года. Восточный экономический форум 2019 года пройдет 4–6 сентября в городе Владивостоке. Площадка Форума – кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский.