От перемены мест мешаемых…

В ходе ВЭФ резиденты, уже работающие в ТОРах Дальнего Востока, просили правительство ни в коем случае не менять правила игры

В ходе ВЭФ резиденты, уже работающие в ТОРах Дальнего Востока, просили правительство ни в коем случае не менять правила игры В декабре 2019 года исполнится ровно пять лет со дня принятия федерального закона «О территориях опережающего социально-экономического развития в РФ». Несмотря на очевидные преимущества особого режима ведения бизнеса в ТОР, резиденты не уверены, что условия их работы останутся неизменными в течение всего периода до выхода производств на проектную мощность. Кроме того, по мере развития проектов у резидентов ТОР появляются новые потребности, такие как развитие социальной инфраструктуры или привлечение дополнительной рабочей силы. О том, с каким багажом достижений и ошибок территории опережающего развития готовятся встретить свой первый юбилей, говорили на одной из секций Восточного экономического форума, который прошел во Владивостоке на минувшей неделе. В дискуссии под названием «Преференциальные режимы для инвесторов: пройденный путь и новые вызовы» приняли участие представители федеральных министерств, главы ряда регионов ДФО и, конечно, сами резиденты ТОР. Россия идет протТОРенным путем Открывая дискуссию, первый заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Сергей ТЫРЦЕВ подвел итоги первых пяти лет новой экономической политики в ДФО. За это время создано 20 территорий опережающего развития, в которых зарегистрировано 1773 резидента. 236 проектов уже запущены, создано 30 тысяч новых рабочих мест. Объем фактических инвестиций со стороны резидентов ТОР составил 440 млрд рублей. В качестве наиболее важных изменений в режиме ТОР за последнее время Сергей Тырцев отметил возможность создания ТОРов на территории моногородов и на поверхности водных объектов, а также компенсации затрат резидентов на строительство объектов инфраструктуры. Важное для экспортно ориентированных резидентов ТОР - открытие рынка Китая для отдельных категорий продукции сельского хозяйства. Ускорить реализацию проектов в ТОРах также должно субсидирование процентной ставки по кредитам – над решением этой задачи Минвостокразвития намерено сосредоточиться в 2020 года. Сравнивая условия ведения бизнеса в ТОРах с особыми экономическими режимами в соседних странах АТР, первый замглавы Минвостокразвития отметил конкурентоспособность российской юрисдикции в части налоговых преференций и стоимости энергоресурсов. При этом Россия в целом проходит тот же путь, которым шли другие государства. На первом этапе инвесторам важны налоговые преференции, но по мере развития проектов у них возникают новые потребности – это инфраструктура, привлечение рабочей силы, создание комфортных условий для новых работников. Для роста нужна стабильность Вместе с тем, идея замглавы Минвостокразвития предложить инвесторам выбор – нулевая ставка налога в первые пять лет или сниженная ставка на постоянной основе – вызвала у инвесторов неоднозначную реакцию. - Инвесторам нужны гарантии, что условия ведения бизнеса не будут меняться хотя бы в течение периода окупаемости инвестиций. Это стимулирует немало новых проектов, - подчеркнул управляющий директор инвестиционного департамента Группы компаний «ЕСН» Вадим МЕДВЕДЕВ, выразив надежду, что общими усилиями резидентам удастся добиться от государства сохранения статуса-кво для своих проектов. - Наш проект – масштабный, системообразующий. Срок его реализации составляет 5-6 лет. То есть мы еще строим, а у нас уже истекает льготный период налогообложения, - привел пример управляющий директор ООО «СИБУР» Алексей КОЗЛОВ. – В этом нас услышали, но есть много других моментов, которые требуют донастройки. Представители компаний-резидентов ТОР акцентировали внимание на том, что так называемая «дедушкина оговорка» действует только в отношении налогов и социальных взносов, в то время как на экономику проектов влияет еще ряд факторов – пошлины, строительные и экологические нормы. Изменения этих факторов могут увести экономику проекта в отрицательную зону. Принимаемые государством решения не должны кардинально влиять на реализацию проектов в ТОР, убеждены инвесторы: средства, сэкономленные за счет льготных ставок по налогам и социальным взносам, позволяют ускорить развитие проектов, а значит, и положительные изменения в экономике. Австралийская компания Tigers Realm Coal занимается добычей угля на Чукотке с 2014. По словам ее главного исполнительного директора Дмитрия ГАВРИЛИНА, статус резидента ТОР, который компания получила в 2016 году, во многом способствовал тому, что она быстро вышла со стадии геологоразведки в стадию производства, приобретя необходимое оборудование. Вместе с тем, Гаврилин поддержал предыдущих спикеров в том, что стабильность и неизменность условий ведения бизнеса крайне важна для резидентов. - В связи с корректировкой Налогового кодекса и пересчетом начислений социальных взносов часть налоговых льгот, полученных нами в рамках режима ТОР, будет нивелирована. Ссылаться на «дедушкину оговорку» нам будет сложно – она вступила в действие с 1 января 2019 года, а изменения в налоговом законодательстве были приняты ранее, - отметил Дмитрий Гаврилин. - Надеюсь, что мы вместе это отвоюем. И, как минимум, те резиденты, которые подписали соглашение до вступления в силу новой редакции Налогового кодекса, получат возможность применять пониженную налоговую ставку на всех сотрудников, а не вступать в очередную дискуссию о том, что такое новые рабочие места, - высказался член правления Ассоциации индустриальных парков России Андрей МИНАЕВ. По его мнению, государство не должно допускать ситуации, при которой резиденты ТОР останутся «один на один» с налоговой инспекцией. Важны не только льготы, но и качество управления Традиционно, на секции ВЭФ, посвященной ТОР, говорили и о других факторах, влияющих на скорость реализации проектов на «опережающих» территориях. Это вопросы, связанные с оформлением земельных участков, расширением территории ТОР и, конечно, с развитием инфраструктуры. - Наличие ТОР на Камчатке было ключевым моментом для принятия решения о приходе на Дальний Восток. Режим ТОР позволяет верить, что проект будет окупаемым и успешным, - подчеркнул Сергей БАЧИН, генеральный директор компании «Роза Хутор», которая готовится к реализации проекта по созданию крупного туристического объекта на Камчатке. – Однако туризм предъявляет больше требований к инфраструктуре, чем промышленные предприятия. Мы создаем объекты размещения, но для нас очень важно наличие дорог к каким-то интересным объектам. Однако имеющихся в рамках ТОР инструментов не всегда достаточно для комплексного развития инфраструктуры. В свою очередь, замглавы Минэкономразвития РФ Вадим ЖИВУЛИН акцентировал внимание на таком факторе, как качество государственного и муниципального управления. Он напомнил, что за последние пять-семь лет в России было создано порядка 500 локаций с особыми экономическими условиями, однако максимально использовать их преимущества возможно только при эффективной работе управленческих команд в регионах. - Как правило, условия касаются особых материальных условий для резидентов. Но это приводит к тому, что не резиденты конкурируют между собой за возможность оказаться в той или иной площадке, а сами режимы начинают конкурировать между собой. Уже имеющиеся льготы становятся еще более обширными, а регионы предлагают условия, которые не всегда положительным образом влияют на их экономику, - отметил Вадим Живулин. Сегодня резидент, принимая решение прийти на какую-либо территорию, оценивает не только материальную сторону вопроса. Важным фактором, по мнению Живулина, является то, что принято называть деловым климатом в регионе. Он заключается в эффективности использования преференциальных режимов управленческими командами в регионах. - У нас нет никаких препятствий, чтобы стать одним из самых комфортных регуляторных режимов мира. Но сейчас у инвесторов возникает спрос на деловой климат – качество работы институтов, качество государственного и муниципального управления, - отметил представитель Минэкономразвития. Досье "Золотого Рога": Принятые летом 2018 года изменения в Налоговый кодекс РФ (так называемый закон «о дедушкиной оговорке») устанавливают, что ставки налогов и страховых взносов для резидентов ТОР будут неизменными в течение 10 лет. Изначально предполагалось, что закон вступит в силу с момента подписания президентом и опубликования, однако затем срок его вступления в силу перенесли на 1 января 2019 года. Поэтому повышение некоторых налогов, которое состоялось до этой даты, все же коснулось резидентов ТОР. На фото: Присутствие на ВЭФ-2019 площадки Генеральной прокуратуры внесло некоторую нервозность в его работу. Фото Андрея ПОСЬЕТЦЕВА Александр САЛКОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter