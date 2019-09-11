Рыбный рынок в центре Владивостока обещают открыть в начале 2022 года

«Среди жителей Приморья прошло голосование по выбору макета будущего сооружения. Из порядка 4,5 тыс. голосов около 3,4 тыс. было отдано за макет с эксплуатируемой крышей, на которой размещен небольшой парк. Площадь рынка составит 15 тыс. квадратных метров. Сейчас идет проектирование, инвестор уже вложил 23 млн рублей собственных средств. По плану проект должен пройти экспертизу в первом квартале 2020 года, сразу начнется его строительство. Сдача объекта запланирована на первый квартал 2022 года», - сообщил губернатор Приморья Олег КОЖЕМЯКО в интервью агентству «Интерфакс – Дальний Восток».