Укрепляя позиции, развивая Дальний Восток

Сбербанк не случайно является партнером Восточного экономического форума

Сбербанк не случайно является партнером Восточного экономического форума Сбербанк является партнером Восточного экономического форума во Владивостоке уже несколько лет подряд не случайно. Поиск новых партнеров и укрепление связей с действующими, расширение взаимодействия с правительствами областей и краев Дальнего Востока, презентация новых продуктов и услуг, общение и обсуждение важнейших вопросов с клиентами – все это дает мощнейший толчок для развития региона на многие месяцы вперед. Видя такого надежного партнера форума, инвесторы все активнее проявляют интерес к дальневосточным территориям. «Мы видим, что с каждым годом все больше и больше на форуме компании разного уровня и масштаба презентуют свои проекты, находят инвесторов, заключают все больше соглашений. Число участников неизменно растет, интерес к форуму колоссальный. Если в первые годы проведения ВЭФ мы больше говорили о Приморском крае, то сейчас все активнее проявляют себя другие субъекты Дальнего Востока. Проекты, обсуждаемые на ВЭФ, касаются практически всех отраслей бизнеса, чеки этих проектов превышают миллиард долларов США. И это происходит благодаря тому, что экономическая активность в регионе движется в позитивном направлении», - отметил заместитель Председателя Правления Сбербанка Анатолий ПОПОВ. Стратегические соглашения В ходе Восточного экономического форума, прошедшего на прошлой неделе во Владивостоке, Сбербанк заключил немало соглашений с компаниями разного масштаба. В их числе: «Росатом», ООО «Наяда», ООО «Арника», «Русская рыбопромышленная компания», «РК-инвестиции», ООО «Восход», ПАО «Тихоокеанская инвестиционная группа», Группа Петропавловск, Highland Gold Mining - АО «Многовершинное», «Полиметалл», ООО «ДВ Трейдинг», ООО «Русский Минтай» и др. Причем в части соглашений речь идет не только об открытии кредитных линий и финансовой поддержке предприятий, но и об обмене опытом, в чем Сбербанк, как представитель крупнейшего успешного бизнеса страны, также компетентен. «Поддержка бизнеса Дальнего Востока является одной из приоритетных задач банка. Мы всегда готовы развивать сотрудничество и участвовать в реализации новых проектов наших партнеров. Соглашения направлены на то, чтобы в арсенале наших клиентов были самые современные банковские технологии и гибкие финансовые инструменты, помогающие эффективной работе», - подчеркнул председатель Дальневосточного банка ПАО Сбербанк Дмитрий Суховерхов. Немаловажная часть соглашений о сотрудничестве была заключена с правительствами регионов Дальнего Востока: с Сахалинской, Магаданской и Амурской областями, с Хабаровским и Приморским краями. Так, администрация Приморского края и Сбербанк договорились о взаимодействии в реализации инвестиционных проектов, направленных на развитие цифровизации региона, на развитие промышленного производства, агропромышленного комплекса, торговли, туризма, электроэнергетики, транспорта, других отраслей. «Для нас ценно организовывать и координировать совместные исследования в области использования методов искусственного интеллекта для развития государственно-частного партнерства на территории Приморского края, в том числе с использованием типовых решений, разработанных Сбербанком. Сбербанк также предоставит финансирование приоритетным инвестиционным проектам администрации Приморского края на различных стадиях реализации», - рассказал Президент, Председатель правления Герман ГРЕФ. Соглашение с Министерством здравоохранения Хабаровского края закрепило намерения сторон по применению методов искусственного интеллекта в медицине и медицинских сервисах в учреждениях региона. Доступное финансирование Стратегически важным документом, оказывающим прямое влияние на развитие региона, стало подписание соглашений между Сбербанком и Фондом развития Дальнего Востока о реализации программы «Доступный кредит МСП». Соглашение предусматривает привлечение целевого займа в сумме 2,7 млрд рублей для реализации программы льготного кредитования субъектов малого и среднего бизнеса региона. В рамках договора уже была оказана поддержка 814 проектам на сумму более 18 млрд рублей. Как отметил Анатолий Попов, совместная с Фондом программа зарекомендовала себя как эффективный инструмент поддержки субъектов МСП, с его помощью кредитование для малого и среднего предпринимательства стало доступнее, а возможностей для развития стало больше. Не менее значимым стало соглашение между Сбербанком и АО «Корпорация развития Дальнего Востока», заключенное в ходе ВЭФ. Предметом соглашения стало взаимодействие сторон при решении приоритетных задач социально-экономического развития субъектов Дальневосточного федерального округа, на территории которых созданы территории опережающего развития (ТОР) и распространен режим Свободного порта Владивосток (СПВ). В рамках соглашения Сбербанк и АО «КРДВ» планируют взаимодействовать в части развития системы кредитования и банковского обслуживания Корпорации, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей-резидентов, которые ведут инвестиционную деятельность в субъектах Дальневосточного федерального округа в рамках преференциальных режимов. Также намечено сотрудничество в сфере реализации инвестиционных проектов и развития инфраструктуры. При этом финансовая организация намерена рассматривать возможность реализации и внедрения современных банковских технологий и банковской инфраструктуры регионов Дальневосточного федерального округа, способствовать привлечению заинтересованных инвесторов для реализации проектов ТОР и СПВ. Реальные инструменты Современные и удобные банковские продукты – еще один важный аспект, способствующий процветанию Дальнего Востока. А это невозможно без разработки и внедрения новых банковских технологий, в чем Сбербанк, безусловно, преуспевает. В ходе ВЭФ первые лица Сбербанка презентовали совершенно новые быстрые и удобные решения для бизнеса. Так, Сбербанк сообщил о предоставлении банковских гарантий в режиме реального времени, без посещения офиса банка и предоставления документов на бумажных носителях, на основании анкеты-заявки с указанием номера закупки/аукциона для клиентов малого и микро бизнеса - участников торгов в рамках 44-ФЗ, 223-ФЗ, 615-П. Если до этого на предоставление этой услуги уходило до 4-х рабочих дней, то сейчас процесс займет всего 2 часа. «Новый сервис облегчит бизнес 360 тыс. участникам закупок, - отметил Анатолий Попов. - Ежеквартально Сбербанк предоставляет клиентам малого и микробизнеса 10 тыс. гарантий на 7 млрд руб. Благодаря электронному документообороту между клиентом и банком, получить гарантию сегодня - значительно легче и быстрее, чем еще месяц назад». Также, до 3 минут сократились сроки принятия решений и зачисления кредитных средств для клиентов Сбербанка. Теперь клиент может получить предодобренный кредит в Сбербанк Бизнес Онлайн в режиме реального времени. Для одобрения заявки клиенту понадобится только приложить к заявке фото паспорта и указать паспортные данные и адрес. Физическое предоставление в банк документов, а также заполнение данных по бизнесу не требуется. Для подписания кредита не требуется посещение офиса банка, достаточно подписать документы в личном кабинете. Как отметили первые лица крупнейшего банка страны, Дальний Восток - это территория с большим потенциалом, который Сбербанк, как крупнейший финансовый институт, помогает реализовать. Огромная экспертиза и опыт позволяют банку финансировать проекты любого масштаба, а тесный контакт с новейшими разработками в области банковского обслуживания помогает предоставить клиентам действительно качественные и эффективные услуги. На фото: Сбербанк задавал на ВЭФ-2019 тон практически во всех направлениях работы: от финансов и экономики до образования и культуры... Фото ТАСС. Анна МАЛЕЦКАЯ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter