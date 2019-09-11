Уникальный сервис запущен в столице ДФО

Сергей Александров подчеркнул, что благодаря сервису от Сбербанка, в МФЦ реализован полноценный принцип одного окна, который откроет для сотрудников и клиентов новые возможности. «Ранее клиентам приходилось дважды стоять очередь, а ещё ходить оплачивать пошлину в банк или с помощью терминала. Сейчас этого делать не придётся», - отметил он. «Внедрение единой системы позволяет как сэкономить время клиентов, так и упростить работу специалистов МФЦ. До конца года аналогичный сервис появится в других МФЦ г. Владивостока, а также в Уссурийске, Находке и Артеме.