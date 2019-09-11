Урожай, переживший проливные дожди, привезут на главную ярмарку Владивостока

Приобрести овощи для зимних запасов в непростой год для сельского хозяйства жители и гости Владивостока смогут на общегородской ярмарке. В субботу и воскресенье, 14 и 15 сентября, свежие фрукты и овощи урожая этого года, а также другие фермерские продукты на центральную площадь привезут более 200 производителей, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Владивостока.