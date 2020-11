Банкирам посоветовали войти в положение погорельцев

Меры поддержки для предпринимателей торгового центра "Максим" обсудили на рабочей встрече с представителями банков

Меры поддержки для предпринимателей торгового центра «Максим» обсудили на рабочей встрече с представителями банков под руководством врио вице-губернатора Приморья Константина ШЕСТАКОВА. По его словам, главное - не допустить закрытия бизнесов. В ходе встречи руководитель аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Приморском крае Елена РОМАШКО предложила представителям банков рассмотреть возможность отсрочки в индивидуальном порядке по каждому предпринимателю. «Приморцы, чей бизнес пострадал при пожаре в ТЦ «Максим», должны получить отсрочку платежей по действующим кредитам», - сказала она. Константин Шестаков обратил особое внимание на то, что предпринимателям необходимо уже сейчас информировать банки о невозможности оплаты очередного платежа по кредиту. «Сейчас главное - не допустить, чтобы пострадали бизнесы, некоторые из которых - на грани закрытия», - заявил замглавы региона. Представители трех банков - Сбербанк, ВТБ и АТБ - заявили о готовности проработать варианты отсрочки и отметили, что предпринимателей ТЦ «Максим» ожидают также специальные продукты кредитования. Константин Шестаков напомнил, что администрация края при поддержке губернатора Олега Кожемяко проработала вопрос по выдаче кредита под 1% через краевую Микрофинансовую организацию для пострадавших предпринимателей. Для этого нужно обращаться в Центр «Мой бизнес» по адресу: Владивосток, улица Тигровая, 7. Кроме того, совместно с аппаратом Уполномоченного, администрация Приморья проводит прием предпринимателей ТЦ «Максим» на площадке Центра «Мой бизнес». В работе принимают участие общественные помощники аппарата, юристы и эксперты. По всем вопросам можно обратиться и по телефону горячей линии бизнес-омбудсмена: 8 (423) 241-20-01. Фото РИА Новости Евгений СИДОРОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

