Бизнес и экспертное сообщество продолжает обсуждать и оценивать итоги пятого, юбилейного, ВЭФ

Бизнес и экспертное сообщество продолжает обсуждать и оценивать итоги пятого, юбилейного, ВЭФ На верхнем фото: Инвесторов в регионе, конечно, принимают. Но пока, в основном, из числа госкорпораций. Фото Марины БОЖКО Напоминаем, свое мнение по данной теме вы можете прислать в редакцию с пометкой «ВЭФ, мнение» на е-почту: push@zrpress.ru Анна МАЦОВСКАЯ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter