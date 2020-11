Глубоководные крабы не доползли до аукционов

Срок окупаемости лотов по глубоководным крабам составит более 30 лет; рыбаков, желающих разориться, не нашлось

Срок окупаемости лотов по глубоководным крабам составит более 30 лет; рыбаков, желающих разориться, не нашлось На участие в аукционе по долям квот вылова глубоководных крабов ни одно из рыбодобывающих предприятий не подало заявок. А ведь о том, что Росрыболовство неправильно оценило стоимость ресурса и экономику промысла, эксперты говорили еще летом, когда формировался перечень объектов, которые выставлялись на крабовые торги. Теперь сам глава Росрыболовства признает, что на шесть лотов на право ловить глубоководных крабов желающих не оказалось. Однако чиновники Росрыболовства уже заявили, что будут выставлять их на торги повторно, по более низкой цене». Напомним, что по глубоководным крабам – это лоты № 23-28 - торги были запланированы на 10 и 11 октября. «Пакеты» включают доли квот добычи стригуна красного в подзоне Приморья, Западно-Сахалинской подзоне, стригуна ангулятуса в Восточно-Сахалинской, Северо-Охотоморской подзонах. По правилам, если на торги никто не заявился, Росрыболовство вправе провести процедуру повторно, «при этом начальная цена предмета аукциона (лота) может быть снижена не более чем на 10%». Между тем, снижение цены вряд ли сделает этот объект более привлекательным для рыбаков. Дело в том, что глубоководные крабы самые «дешевые» на рынках Азии. По данным таможенной службы, средняя цена этих крабов около 5-7 долларов за килограмм, при этом отдельные партии товаров пользователи этого ресурса реализовывали по цене менее 4 долларов. Учитывая, что в этом году стоимость тихоокеанского кальмара в районе 3 долларов за килограмм, то можно говорить о том, что Росрыболовство выставило на торги, ресурс, который на рынке сбыта, реализуется по цене неквотируемых объектов. Это вызывает недоумение рыбаков, которые заранее указывали регулятору о том, что экономика промысла не позволяет промысловикам в случае победы на аукционе вести добычу в зоне рентабельности и окупаемости вложений. По расчетам экспертов Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморского края, начальная цена лота 780 миллионов рублей (или $11 миллионов). Аукционные расходы, дополненные обязательством постройки судна, и обременённые банковскими кредитами (так как ни одна компания в этой ситуации не сможет без них обойтись) делают реальный срок окупаемости (более 30 лет) значительно выше срока предоставления квот (15 лет). Ввиду этого теряется смысл и целесообразность участия в аукционах по лотам на глубоководные крабы. Также в стоимость ресурса, заложена постройка одного судна, в нормативной базе это 1 миллиард рублей (или $ 15,4 миллиона). В результате только окупаемость судна составит более чем 18 лет. Напомним, что промышленное освоение крабов ангулятуса и японикуса осуществляется чуть более 15 лет. Они являются малоизученными, самыми маленькими и дешевыми относительно других крабов и при этом являются еще и самими труднодоступными, так как их вылов осуществляется на глубинах 800-2500 метров. Работа на таких глубинах предъявляет особые требования к промысловым судам, в части автономности, оснащения более мощным и энергоемким промысловым оборудованием, а также к более прочному и, следовательно, дорогому промысловому вооружению. Все это значительно повышает себестоимость продукции из этих крабов, и она примерно в три раза выше, чем на королевских крабах, облавливаемых на глубинах 200 метров. Сейчас глубоководные крабы занимают нишу в 18% от общего количества крабов. Существует также программа «Глубоководный пояс Дальневосточных морей России». По словам директора ТИНРО–Центра Анатолия БАЙТАЛЮКА, в будущем возможно именно глубоководные крабы составят основную долю добываемых крабов, так как в последние годы идет активное изучение этого объекта в глубоководных районах. По его словам, глубоководные крабы ловятся на глубинах 800-2500 метров, а рождается и растёт он на недоступных для промысла глубинах более 2500 метров. К тому же акватории больших глубин в разы больше акваторий шельфа. Однако, несмотря на наличие ресурса, товарные перспективы этого продукта весьма туманны. Все дело в том, глубоководные крабы запрещены к ввозу в Россию. Продукция из них запрещена к реализации на территории России и Таможенного союза по причине наличия в них мышьяка, уровень которого превышает действующие санитарные нормы России, которые морально устарели и не соответствуют международным стандартам. Международная практика идет по пути определения уровня неорганического (токсичного) мышьяка, который нормируется, и органического (безопасного для человека) мышьяка. Российские стандарты такого разделения не предусматривают и определяют общее содержания мышьяка без разделения. В результате объективно безопасная продукция не допускается на внутренний рынок. Разрешить ввоз этого краба в страну в ближайшие пять лет чиновники правительства, скорее всего, не смогут. Два поручения председателя Правительства РФ Зубкова В.А. и вице-премьера Дворковича А.В. по этой теме за последние десять лет не решили вопрос. Для открытия поставок в Россию нужны согласие всех стран Таможенного союза и новые санитарные исследования. Отраслевая наука обозначает срок проведения необходимых исследований по решению данной проблемы – не менее10 лет! В других странах продукцию покупают, но она имеет умеренный спрос. По данным таможенной службы, у этого краба всего несколько покупателей. И потенциальный приобретатель этих квот понимает, что в долгосрочной перспективе глубоководный краб не поднимется в цене. «Наша компания выпускает на своих судах варено-мороженные конечности, - рассказывает директор компании «Восток -1» Александр Сайфулин. – Цена на глубоководные крабы невысокая, так как конечности маленькие и в них нет много мяса. В отличии от шельфовых крабов, которые имеют высокую цену от продажи в живом виде, в глубоководных крабах не заинтересованы рестораны и зарубежные покупатели, его рынок потребления сформирован и уже давно не растет». «Снижение цены на 10% не повлияет на глубоководно-крабовый расклад», - уверены рыбаки. Если даже цена снизиться на 20%, то общая сумма затрат за 1 500 тонн более 1,5 миллиарда рублей». При этом в АРПП приводят данные статистики вылова уже действующих компаний, и согласно которым для освоения 1,5 тысяч тонн глубоководных крабов, нужно не одно судно, а два. «Посмотрели статистику вылова по этому объекту, - рассказывают в АРПП. – В среднем лучший результат на судно это 1 000 тонн в год. Значит, чтобы выловить 1,5 тысячи тонн, нужно будет задействовать второе судно, минимум на полгода. Это дополнительные операционные расходы и затраты на переоборудование второго судна, так как флот должен быть специализированный. Рентабельность на объекте появится при условии, что на этот вид крабов, уберут обременение в виде строительства судна. Однако для этого нужно менять законодательство, и скорее всего, на это регулятор не пойдет». Доводы регулятора о привлекательности этого объекта не подтверждают исторические факты. Для многих компаний, которые уже приобретали глубоководный краб на аукционах 2002-2004 года, а это более 40 предприятий, этот ресурс стал причиной банкротства. Из 40 компаний, владевших правом на вылов краба японикуса, сегодня ведут промысел всего 9 компаний. Но, несмотря на отрицательную экономику промысла, при выполнении условия инвестиционных аукционов, 30 ноября регулятор вновь попытается продать крабовый «неликвид». Будет ли подана хоть одна заявка, покажет время. Но уже почти четыре года Росрыболовство не может провести аукцион по нераспределенным 400 тоннам японикуса. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

