Осень. Пожелтели ценники

Реальное падение доходов населения заставило ритейл серьезно поумерить аппетиты Низкая покупательская способность населения и усиление налогового бремени стали устойчивым трендом 2019 года. Падение оборота розничной торговли повлекло изменения в ценовой политике продуктового ритейла в Приморском крае. О критическом снижении реальных доходов населения в этом году аналитики говорят осторожно, подчеркивая, что речь, скорее, идет о стагнации, а значит - о возможном торможении падения покупательской активности. Торговые сети, анализируя текущую экономическую ситуацию, выбирают «позицию снизу», стараясь максимально подстроиться под потребителя. Как это происходит в современных реалиях, разбиралась газета «Золотой Рог». Цены расти пока не будут Владелец сети алкомаркетов «Винотека» Роман РАКУСА считает, что на сегодняшний день наблюдается скорее не падение доходов населения, а их стагнация. «На фоне индексации зарплат, в частности сотрудникам бюджетной сферы, которые и являются основными покупателями в нашем сегменте, мы не наблюдаем падения доходов. Скорее, они остались такими, какими были года два назад. Но при этом цены на все - от продуктов питания до ЖКХ - значительно выросли. Получается, что заработки населения остались на уровне 2017 года, а затратная часть увеличилась. То есть на потребительскую корзину люди теперь тратят гораздо меньше. Здесь речь идет о смещении покупательского спроса. Например, если раньше человек мог покупать мясо раз в неделю, то теперь он планирует покупку той же говядины один раз в три недели. Тот, кто год назад предпочитал красную рыбу, перешел на минтай. И так далее». Понимая, что покупательская способность напрямую влияет на товарооборот, торговые сети стараются максимально использовать собственные резервы, удерживая цены в зоне доступности для населения. И в ближайшее время резкого скачка цен ритейл не прогнозирует. Более того, крупные монополисты не только сдерживают цену, но на определенные линейки товаров ее снижают. «Темпы роста цен существенно замедлились по сравнению с предыдущими периодами, - говорит Владелец сети супермаркетов «Реми» Дмитрий СУЛЕЕВ. - По мере снижения инфляции, цены на продукты питания тоже растут медленнее, чем раньше. При этом, продукты питания в основной массе являются товарами неэластичного спроса и каких-либо изменений в покупательской активности мы не увидели в этом году. Что касается потребителей наших магазинов, это достаточно широкий круг населения, который включает практически все социальные слои, за исключением, может быть, суперпремиального сегмента, нишу которого закрывает Первореченский рынок и супермаркеты «Яппи»». В 2019 году для покупателей в особом приоритете - продукты первой необходимости, а именно - продукты питания, при том, что на промышленные товары сегмента Non-food спрос ощутимо просел. «На товары первой необходимости мы стараемся сохранить цены на прежнем уровне, - говорит руководитель отдела рекламы и PR сети супермаркетов «Самбери» Ветта ВОЛЬГУШЕВА. - Что касается остальных категорий, цена здесь меняется в рамках инфляции. Особое внимание уделяется маркетинговым шагам, направленным на привлечение покупателей. Так, помимо акций и скидок, мы проводим тематические фестивали, такие как «пикник», «пляж», «подготовка к школе», «одеваемся теплее», «уютный дом», и другие. Ориентируясь на потребителя с любым доходом, мы представляем широкий спектр товарных линеек - от «социальной цены» (первая цена на рынке), до эксклюзивных товаров». Путь к спасению - оптимизация Главная задача ритейла сегодня - сокращение собственных издержек, оптимизация продаж и удешевление логистики. Одним словом, сетевики стараются подстроиться под существующие реалии. «Оптимизация может быть разных форматов. Зачастую крупные супермаркеты Приморья предлагают определенные виды продукции по более низкой цене, а на менее ходовой товар, наоборот, делают накрутку, апеллируя тем, что «кто может себе позволить - тот купит». Кроме того, торговые сети начинают собственное производство - от выпечки до производства алкоголя под своими марками. Все эти шаги предпринимаются в качестве оптимизации работы, позволяющей снизить входящую цену», - говорит Роман Ракуса. Супермаркеты «Самбери» активно развивают собственное производство: деллают пельмени ручной лепки, итальянскую пиццу, варят сыр из фермерского молока, пекут хлеб на заквасках и многое другое. Таким же способом оптимизируются и другие представители приморского ритейла. При этом, стоит отметить, что, в отличие от Центральной России, на Дальнем Востоке жесткой конкуренции между известными торговыми сетями, в силу их немногочисленного присутствия, не наблюдается. «Фреш25», «Самбери», «Реми», «ОК» закрепились в собственных нишах торгового сегмента и между собой конкурируют слабо. В сложившейся экономической ситуации, промоактивность является основным способом привлечения потребителя. Как показала практика, в период действия акций покупательская активность достигает максимального уровня. Новым трендом стал сформировавшийся сегмент покупателей, ориентированных только на товары по сниженным ценам. При этом, стоить отметить, что во Владивостоке цена не является единственным и основным критерием при выборе как торговой точки для совершения покупок, так и для товара. Ритейлу как никогда нужно постараться, чтобы создать свою собственную эксклюзивную «вишенку на торте». «Отличительная черта нашей сети заключается, на наш взгляд, в выборе оптимального соотношения между ценой и качеством как товаров, так и обслуживания. Возможно, есть магазины лучше и дешевле, но потребитель ценит нас именно за «лучшее предложение за эти деньги». И именно поэтому у нас так много покупателей, и мы развиваемся так быстро», - говорит Дмитрий Сулеев. «Для привлечения покупателей мы используем широкий арсенал маркетинговых акций, - отмечает директор по маркетингу сети супермаркетов «Фреш25» Елена АЛЕШКИНА, - Ценовые акции проводятся каждые две недели, а также есть специальная программа «Витаминные выходные». Сеть наших супермаркетов принимает активное участие в сопрограмме «Низкие цены» и программе «Доступная рыба». Совсем недавно была запущена акция «Рыбный день по средам», при которой на широкий ассортимент рыбной продукции установлена скидка 15%», - рассказала она. Кроме того, мы организуем конкурсы и розыгрыши призов, стимулирующие покупателей возвращаться за покупкой именно в нашу сеть. Например, акция «Пицца в подарок за покупку от 2 тыс. рублей» проходит каждые выходные. А в некоторых магазинах проводится розыгрыш бытовой техники, если сумма чека - от 1 тыс. рублей». Федералы обжигаются Вкладывать деньги в новые магазины сегодня - занятие бессмысленное и убыточное, говорят эксперты. Например, скорректированная система налогообложения уронила рентабельность бизнеса дискаунтеров с 15 до 3%, так что открывать магазины такого формата не выгодно. Что касается крупных федеральных сетевых компаний, то при расширенном изучении рынка,оказывается, что Приморье, как плацдарм для получения серьезных доходов, им не интересно. «Странная тенденция отмечается в последние годы, - говорит региональный директор по логистике ООО «Белуга маркет Владивосток» Андрей КАПУСТЮК. - Ошибочное убеждение, что жители Дальнего Востока отличаются от всей остальной России высокими заработками, спровоцировало повышенный интерес к нашему региону у крупных федеральных торговых сетей. Те федералы, которые реально просчитывают риски, сразу отказываются от идеи связываться с Дальним Востоком. Но немало и таких компаний, которые не обременяют себя проведением каких-то глубоких маркетинговых исследований, мониторинга рынка, и, игнорируя массу важнейших факторов, сразу инвестируют огромные деньги в реализацию амбициозных проектов. Правда, очень быстро опускаются «с небес на землю». Понятно, что на Дальнем Востоке, как и везде, существует продукция разной классификации - от элитной до дешевого сегмента. Но в нашем регионе людей, живущих «ниже среднего», намного больше, чем в той же Москве и Московской области, где, на секундочку, цены «на все» намного ниже приморских. Так что, закладывать в товар значительные накрутки, полагая, что «от богатых не убудет», бессмысленно. Через некоторое время крупный бизнес осознает, что представление о дальневосточниках сложилось неверное, и начинает принимать меры. Кто-то демпингует, кто-то компенсирует убытки за счет собственной маржи, другие просто покидают наш рынок». КОММЕНТАРИЙ Максим КРИВЕЛЕВИЧ, кандидат экономических наук: - Политика сдерживания цен позволяет сетевикам практически не терять в объемах продаж. Основная масса потребителей перешла в более дешевый продуктовый сегмент, но при этом покупать меньше не стали. Да, у ритейла немного просела рентабельность, остановился рост доходов, однако, о тотальном обнищании крупных игроков говорить не приходится. Анна МАЦОВСКАЯ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

