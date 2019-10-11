В Приморье профинансируют утилизацию автопокрышек и праздник в честь НЛО

«Пять муниципалитетов – победителей конкурса получат субсидию из краевого бюджета по 10 миллионов рублей. Эти деньги они смогут направить на свои проекты и реализовать их уже в следующем году. На мой взгляд, это существенная поддержка для тех муниципальных образований и районов, которые действительно качественно проработали свои предложения, выстроили диалог с местным бизнес-сообществом и готовы дальше работать на результат», – подчеркнул Константин Шестаков.