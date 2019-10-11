В Приморье профинансируют утилизацию автопокрышек и праздник в честь НЛО

В Приморье профинансируют утилизацию автопокрышек и праздник в честь НЛО

11 октября 2019, 18:20
Бизнес
Пять муниципалитетов Приморья получат 50 миллионов рублей на развитие малого бизнеса

Пять муниципалитетов Приморья получат 50 миллионов рублей на развитие малого бизнеса

Муниципалитеты Приморья представили проекты, направленные на развитие малого и среднего бизнеса на своей территории. Мероприятия, которые должны привести к выполнению задач национального проекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в каждом отдельном населенном пункте или районе края, разрабатывались в течение четырех месяцев командами, состоящими из представителей местной администрации и предпринимателей. Победители конкурса проектов получат субсидию из краевого бюджета.

Результаты своей работы 25 команд представили экспертам: представителям деловых объединений, руководителям центра «Мой бизнес», департамента экономики и развития предпринимательства и врио вице-губернатору Приморья Константину Шестакову.

«Пять муниципалитетов – победителей конкурса получат субсидию из краевого бюджета по 10 миллионов рублей. Эти деньги они смогут направить на свои проекты и реализовать их уже в следующем году. На мой взгляд, это существенная поддержка для тех муниципальных образований и районов, которые действительно качественно проработали свои предложения, выстроили диалог с местным бизнес-сообществом и готовы дальше работать на результат», – подчеркнул Константин Шестаков.

Пятое место занял проект команды Лазовского района, цель которого развивать бизнес в сфере сельского хозяйства. Он включает создание сельскохозяйственного производственного потребительского кооператива и обустройство эко-фермы по разведению маралов.

Третье и четверное место разделили с одинаковым количеством баллов Арсеньевский городской округ и Дальнереченский муниципальный район. Команда из Арсеньева предложила усилить и разнообразить меры поддержки бизнеса в своем городе, а также представила проект развития базы отдыха «Бодрость», расположенной на территории горнолыжного комплекса. В Дальнереченском районе планируют построить мини-ферму на 100 дойных коров, там же изготавливать молочные продукты из местного сырья.

Команда из Находки заняла второе место в конкурсе и сделала ставку на развитие туризма. В городе планируют разрабатывать как новые турпродукты, в том числе морские экскурсии, так и инфраструктуру: тематические зоны, видовые площадки, места для продажи сувениров и продукции местного производства.

Лучший проект представил Дальнегорский городской округ. Там одновременно планируют поддержать малые производственные компании, запустить предприятия по утилизации автомобильных покрышек, других отходов и развивать событийный туризм. Главным тематическим мероприятием станет праздник «611 шагов к звездам». Гостям города помимо развлекательных мероприятий предложат экскурсии на одну из близлежащих сопок, которая известна как «высота 611». В этой местности, по мнению уфологов, в 1986 году разбился неопознанный летающий объект. Фото – Игорь Новиков (Администрация Приморского края)

Журнал "Дальневосточный капитал".

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