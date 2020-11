Под таким девизом во Владивостоке состоялся VIII Международный экономический бизнес-конгресс (МЭБК) "Диалоги"

Под таким девизом во Владивостоке состоялся VIII Международный экономический бизнес-конгресс (МЭБК) «Диалоги» 19 -21 сентября состоялся VIII Международный экономический бизнес-конгресс (МЭБК) «Диалоги» на тему «Жить и работать на Дальнем Востоке». Восьмой год подряд дискуссионная площадка конгресса является местом встречи представителей деловых кругов, экспертов, руководителей различных коммерческих и общественных организаций России, а также зарубежных участников и гостей мероприятия. По сравнению с предыдущими годами существования бизнес-конгресса, география его участников существенно расширилась. В этом году в мероприятии федерального значения приняли участие Япония, Корея, Китай, США, Канада, Вьетнам, Таиланд, Индия и другие страны. Среди российских городов-участников были представлены Хабаровск, Ульяновск, Новосибирск, Екатеринбург, Волгоград и Сочи. Гости и участники конгресса со всей России и стран АТР отметили высокий уровень организации и особую атмосферу одного из самых значимых деловых событий Дальнего Востока. Партнерами VIII МЭБК выступили такие организации, как градостроительный институт пространственного моделирования и развития «Гипрогорпроект»; банк «Восточный»; компания МТС; «Ротари Интернешнл»; ООО «Уссурийская Тайга»; ИПК «Дальпресс»; производственная компания «КРС Рекламные Сувениры»; «Джей Рус»; вода «Серебряный ключ»; «Фонтанка Кейтеринг»; типография ПСП; парк-отель «Аврора». Пленарное заседание Первый день дискуссионной программы экономического конгресса был открыт пленарным заседанием VIII МЭБК. На заседании выступили президент «Градостроительного Института пространственного моделирования и развития - «Гипрогор Проект» Михаил ГРУДИНИН и представитель Адвокатской палаты г. Москва, председатель Новосибирской городской коллегии адвокатов Александр БАЛЯН. В своем докладе Михаил Грудинин привел доводы в пользу значения дальневосточного региона, а также упомянул, что в ближайшем будущем Дальний Восток станет одним из ключевых центров социально-экономического развития всей страны, который должен быть эффективно интегрирован в быстроразвивающийся Азиатско-Тихоокеанский регион в целом. В ходе своего выступления на тему «Жить и работать на Дальнем Востоке. Взгляд издалека» Александр Балян провел интерактивный опрос участников «Откуда мы узнаем о Дальнем Востоке». Затем докладчик привел статистику, согласно которой основные источники информации о Дальнем Востоке – это личный опыт, СМИ, знакомые дальневосточники, социальные сети и искусство. Также Александр Ванович сделал акцент на выгодном географическом положении региона, обусловленном соседством с 70% стран-представителей крупнейших экономик мира, а также отметил и другие преимущества Дальнего Востока – это его богатый природный мир, инфраструктура и население. Панельная дискуссия «Жить и работать на Дальнем Востоке» привлекла особое внимание экспертов и бизнесменов, так как в ее процессе участники и гости МЭБК получили актуальные и полезные сведения, в первую очередь способствующие развитию бизнеса. Сессия «Презентация проектов» В рамках бизнес-конгресса прошла сессия презентации проектов, посвященная обзору уже действующих или планируемых программ с предложениями о сотрудничестве на территории Дальнего Востока и стран АТР. На презентации были представлены проекты из различных сфер бизнеса, таких как инновационные технологии, индустриальные парки, международный центр недвижимости, производство продуктов питания из таёжного сырья и озеленение территорий. В презентационной сессии приняли участие АО «Корпорация развития Дальнего Востока» с проектом «Разработка и внедрение новых механизмов поддержки бизнеса на Дальнем Востоке России»; ООО «Уссурийская тайга» с описанием региональной бизнес-экосистемы продуктов питания из таёжного сырья; ООО «Многофункциональный центр отдыха» с разработками идеи строительства и эксплуатации ландшафтно-рекреационного комплекса, АО «Центр недвижимости», ООО «Индустриальный парк «Авангард», ПАО «МТС» с выступлением на тему «Умное производство: новые вызовы – угроза или возможности»; организация Taebang Patec Co., Ltd и ООО «Пасифик Реал Пэкэдж» с презентацией современных технологий сохранения готовых продуктов питания, а так же ООО «ЭкоИнвест ДВ» с выступлением на тему «Озеленение городов». Сессия «Презентации проектов» первого дня конференции VIII МЭБК – Диалоги завершилась деловыми переговорами реально заинтересованных в сотрудничестве бизнес-партнеров. Также в первый день международного конгресса, при поддержке крупнейшей всемирной неправительственной организации Ротари Интернейшнл, был проведен круглый стол на тему «Эффективное партнерство. Миссия сообществ». За круглым столом с презентацией проектов, направленных на улучшение качества жизни населения, встретились эксперты из Ванкувера (Канада), Сочи, Новосибирска, Ульяновска, Волгограда, Владивостока, Хабаровска, Москвы и других городов. Бизнесмены со всей страны и из-за рубежа поделились опытом реализации социальных проектов, важных для бизнеса и общества. В2В на берегу моря Во второй день динамичной работы VIII МЭБК на площадке Яхт-клуба «Семь Футов» была организована встреча в формате В2В и выездная сессия деловых переговоров, круглые столы на темы «Банки. Финансы» (оператор - банк «Восточный») и «Телекоммуникации» (оператор - ПАО «МТС»). Участниками мероприятия особенно высоко была оценена возможность провести деловые встречи, назначенные по итогам первого дня Бизнес-Конгресса. Круглые столы в формате В2В и деловое общение стали более эффективны благодаря особой атмосфере VIII МЭБК – Диалоги, второй день которого символично прошел на берегу моря в окружении яхт. Форум «Наследники» Третий международный форум «Наследники» состоялся рамках VIII МЭБК – Диалоги. Главная особенность форума – его семейный формат, где дети и родители, являющиеся владельцами бизнеса, взаимодействуют на одной площадке. Международный Бизнес-Клуб «Диалоги» впервые интегрировал в Международный экономический бизнес-конгресс форум «Наследники» в 2017 году, участниками которого стали школьники 8-11 классов и студенты вузов. Это те, кому предстоит продолжить дело по экономическому развитию России и, в частности, Дальнего Востока. 21 сентября в рамках VIII МЭБК сильнейшие эксперты страны присоединились к Форуму «Наследники», чтобы в формате лектория порекомендовать участникам как работать над собой и развивать интерес к жизни. Президент Ассоциации «Международный Бизнес-Клуб «Диалоги», председатель оргкомитета VIII МЭБК – Диалоги Инесса БАБИЧ подчеркнула: «Каждый год мы разрабатываем для участников форума принципиально новую программу. Молодежный форум в рамках МЭБК – это продолжение деятельности клуба «Наследники», которому в этом году исполнилось 12 лет. Для нас является большой заслугой то, что ценности и концепции проекта находят место в новых аналогичных форумах уже в других регионах. Мы чувствуем большую ответственность, являясь примером для подражания». Благодаря насыщенной деловой программе, ответственной организации мероприятий и располагающей к эффективному взаимодействию сторон атмосфере, состоявшийся VIII Международный бизнес-конгресс – Диалоги стал одним из важнейших событий сферы бизнес-коммуникаций как для Дальнего Востока, так для страны в целом. На фото: На площадке конгресса бизнесмены со всей страны и из-за рубежа поделились опытом реализации проектов, важных для бизнеса и общества. Фото автора Сергей КУЗЬМИН. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

