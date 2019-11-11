Десятки гектаров в одном из лучших районов Владивостока выставляют на аукцион дешевле рыночной цены

Вместе с тем, надо отметить, что ученые ДВО РАН считают, что именно эта территория подходит для строительства во Владивостоке новых академических институтов, о необходимости которых говорится, и сопутствующих им объектов, и эта земля не должна попасть в руки застройщиков, которые смогут построить на ней непрофильные для науки здания и сооружения.