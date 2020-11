Десятки гектаров в одном из лучших районов Владивостока выставляют на аукцион дешевле рыночной цены

Под новое строительство застройщиками будет вырублен почти парковый лес

Борьба за этот участок может разгореться среди крупных инвестиционно-строительных компаний. Под новое строительство застройщиками будет вырублен почти парковый лес Одним из наиболее крупных игроков на рынке земли в Приморье сегодня является федеральная компания АО «ДОМ.РФ». Особенно высока ее активность во Владивостоке, где ощущается сильный дефицит участков под строительство объектов различного назначения, и цены на землю зашкаливают за разумные пределы. Одним из самых лакомых кусочков, предлагаемых к продаже этой госструктурой, является часть Академгородка во Владивостоке. Протесты ученых ДВО РАН и общественности с призывами сохранить существующий на этой территории земельно-имущественный комплекс за дальневосточной фундаментальной наукой, ДВО РАН на сегодня игнорируются – сюда уже вторглись несколько застройщиков, ведущих строительство, не отвечающее назначению земли, указанному в госкадастре. Продажа большого участка территории Академгородка позволит застройщикам построить объекты, под строительство которых удастся пересмотреть назначение земли. На 13 декабря в Москве назначено проведение аукциона по продаже земельного участка, привязанного к адресу: г. Владивосток, ул. 1-я Гражданская, 7. В настоящее время его общая площадь составляет 149 388 квадратных метров, и он находится на государственном кадастровом учете под номером 25:28:050037:1408. Заявки на торги организатор аукциона принимает до 9 декабря. Притом, что разрешенное пользование, выставленного на торги участка, однозначно указывает, что он предназначен «для размещения научно-исследовательских учреждений» и имеет довольно большой список ограничений, однако в извещении об аукционе говорится, что в рамках решений городской администрации и субъекта РФ возможен пересмотр ограничений и использования участка под строительство разрешенных объектов. Отмечается, что сведениями сетевых организаций подтверждаются возможности подключения новых объектов к общим сетям. Кроме того, на эту территорию в минувшем июле разработан градостроительный план. Интересная особенность предстоящего аукциона состоит в том, что АО «ДОМ.РФ» продажей этого участка по сути демпингует на земельном рынке Владивостока. При кадастровой оценке, предложенной к торгам территории, в 257 888 504 рублей 40 копеек начальная цена аукциона составит 182 400 000 рублей. Пошагово она будет повышаться на 2 миллиона рублей. Размер задатка для участника аукциона определен в сумме 36 480 000 рублей. Предполагается, что борьба за этот участок может разгореться среди крупных инвестиционно-строительных компаний, которые считают эту территорию довольно перспективной для коммерческого строительства жилья и объектов офисного и торгового назначения. Вместе с тем, надо отметить, что ученые ДВО РАН считают, что именно эта территория подходит для строительства во Владивостоке новых академических институтов, о необходимости которых говорится, и сопутствующих им объектов, и эта земля не должна попасть в руки застройщиков, которые смогут построить на ней непрофильные для науки здания и сооружения. Кстати, пока неясна и позиция городской и краевой общественности к тому, что на почти 15 га в определенной перспективе под новое строительство застройщиками будет вырублен почти парковый лес. На фото: Земли науки во Владивостоке пошли в распродажу Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

