Духов не хватит

В российских магазинах может сократиться ассортимент духов и туалетной воды, предупредили производители и импортеры. Риск связан с новыми правилами маркировки зарубежной парфюмерной продукции, предложенными Минпромторгом, рассказали «Известиям» источники на рынке. Информацию подтвердили в ассоциации «Русбренд». А в Ассоциации прямых продаж прогнозируют рост цен на парфюмерию из Европы и Америки на 5–15%. С 1 июля 2020 года производители и поставщики должны будут наносить на упаковки товаров цифровые коды, причем в случае импортной продукции сделать это придется до пересечения госграницы России - за рубежом или на таможенных складах. Бизнес добивается разрешения проводить маркировку внутри РФ. Однако контролирующие органы против исключений для импортеров - это может привести к легализации фальсификата, сказал «Известиям» замглавы Минпромторга Виктор ЕВТУХОВ. Минпромторг в начале октября опубликовал проект постановления правительства о правилах маркировки парфюмерной продукции - духов и туалетной воды. На упаковки этих товаров будут наносить цифровой код Data Matrix. До 29 октября документ находился на общественном обсуждении. Из него следует, что маркировка будет обязательной уже с 1 июля 2020-го (добровольный эксперимент длится уже сейчас). Согласно документу, на отечественные товары знаки идентификации будут наносить на производстве или в местах хранения. Импортные же духи и туалетную воду придется маркировать до того, как они пересекут государственную границу РФ и начнут проходить таможенные процедуры. То есть на продукцию, которую везут из-за рубежа, можно наносить цифровые коды либо за рубежом, либо на таможенном складе, когда товар уже в России, но еще не растаможен, пояснили «Известиям» в Минпромторге. По словам источника «Известий» в одной из компаний-импортеров, оба предложенных варианта грозят производителям существенными дополнительными расходами. Будет проще проводить маркировку не на производстве, а на территории третьих стран - ближе к границе с РФ. Но даже в этом случае изготовителям и поставщикам придется изменить всю логистику. Также при таком варианте возникают значительные риски: компании не располагают собственными складами во всех странах. Значит, операции по выгрузке, маркировке и погрузке придется доверить сторонней структуре, но ответственность за правильность нанесения меток несет производитель или импортер. - Вся продукция в Россию поступает в запломбированных контейнерах, - пояснил собеседник «Известий». - Если же производителям и поставщикам придется по пути следования ее маркировать, то возникнут дополнительные существенные затраты на обработку груза, а также риск пересортицы, брака и так далее. Таможенные склады также неудобны компаниям с экономической точки зрения, уточнил источник. Прежде всего потому, что часы их работы ограничены временем функционирования таможенных постов, а значит, процесс маркировки будет прерываться. Более того, на сегодняшний момент лишь один владелец такого склада готов работать с импортерами парфюмерии по внедрению маркировки. Все остальные отказались и готовы оказывать только услуги хранения. Если эта схема не изменится, импорт парфюмерной продукции в РФ может снизиться, полагает собеседник «Известий». Будет сокращен и ассортимент - для низкого ценового сегмента (до 1 тыс. рублей) как минимум на 10%. Схожее мнение выразил и исполнительный директор ассоциации «Русбренд» (объединяет в том числе импортеров парфюмерной продукции) Алексей ПОПОВИЧЕВ. Он сказал «Известиям», что ассортиментный ряд поставляемой в РФ продукции может существенно сократиться, если не будет найдено решение, которое позволит зарубежным компаниям маркировать свою продукцию в России уже после прохождения таможенных процедур. Предлагаемые сейчас варианты грозят производителям и поставщикам значительными дополнительными расходами, подтвердил он. По мнению президента Ассоциации прямых продаж Тамары ШОКАРЕВОЙ, внедрение маркировки отразится и на ценах для потребителей. Качественная парфюмерия из Европы и Америки, по ее оценкам, может подорожать на 5–15%. Исполнительный директор Российской парфюмерно-косметической ассоциации Александра СКОРОБОГАТОВА согласна с коллегами: таможенные склады - крайне неудобный для бизнеса вариант, это чревато дополнительными расходами. Траты можно сократить, если компаниям позволят маркировать продукцию внутри страны на арендованных складах, отметила она. Однако, по ее мнению, цены в связи с внедрением маркировки вырастут не только на импортную, но и на отечественную продукцию. Как сообщали «Известия», каждый завод, по данным Российской парфюмерно-косметической ассоциации, потратит на сами аппараты для маркировки и переоборудование всего технологического процесса на предприятии порядка 30 млн рублей. В одной из компаний-импортеров сказали, что производители уже направляли свою позицию в Минпромторг и предупреждали о рисках. Как писали «Известия», ранее предполагалось, что обязательной маркировка станет уже в декабре этого года. Однако в итоге дату перенесли, но спорные вопросы пока так и не разрешены. Замглавы Минпромторга Виктор ЕВТУХОВ сказал, что контролирующие органы не поддерживают появления исключений из правил. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

