Еще одна туристическая база строится в Приморье рядом с живописным морским побережьем

У туристических проектов на "дальневосточных гектарах" большие перспективы - эксперт

У туристических проектов на "дальневосточных гектарах" большие перспективы - эксперт Действующие на Дальнем Востоке меры поддержки, такие как электронная виза и программа "Дальневосточный гектар", стимулируют развитие туристической отрасли. Причем, по мнению Майи Ломидзе, исполнительного директора Ассоциации туроператоров, у туристических проектов на "дальневосточных гектарах" есть перспективы, так как программа стимулирует людей вести работу официально, а массовое появление "белых" проектов позволит комбинировать их в пакетные предложения и может заинтересовать крупных игроков рынка, в том числе на федеральном уровне, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики. "Туристическая отрасль Дальнего Востока динамично развивается – помимо крупных проектов типа игорной зоны в Приморье или горнолыжного комплекса на Сахалине появляются частные проекты, которые в том числе реализуются на "дальневосточных гектарах", - рассказала Майя Ломидзе. "Важно отметить, что если раньше бизнес имел "серый", зачастую нелегальный характер, или какие-то безумно дорогие индивидуальные предложения премиум-сегмента, то сегодня мы видим, как предприниматели создают проекты совершенно другого уровня – с прозрачной ценой и понятным перечнем услуг. Такие предложения могут быть востребованы рынком Дальнего Востока и интересны для включения в пакетные предложения туроператоров, ориентированные как на внутреннего потребителя, так и на интуриста". По данным Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, около 10% получателей земли по программе "Дальневосточный гектар" в Приморье планируют развивать туризм на своей земле. Открыть новый экологический маршрут, турбазу, этнографический центр, привлечь гостей необычными ландшафтами и возможностью больше узнать о флоре и фауне родного края – над развитием проектов в сфере туризма сегодня работает всё большее количество получателей земли в регионе. В Приморье экологический проект "Лесная школа" реализуется получателями "дальневосточных гектаров" рядом со знаменитой горой Пидан. Здесь путешественники могут не только отдохнуть, но и узнать больше о природе этих мест, изучить флору Уссурийской тайги. Команда единомышленников оформила земельные участки суммарной площадью 20 гектаров, провела расчистку территории и ведёт строительство гостиничных и административных зданий. "Запрос на комфортный отдых на природе растёт с каждым годом, а на спрос нужно отвечать предложением. Приморье предлагает в этом плане хорошие возможности. Наша цель - заниматься туристическим бизнесом прозрачно, цивилизованно, предлагать высокий уровень сервиса и делать отдых людей по-настоящему интересным и запоминающимся. Развитие внутреннего туризма – задача важная и для Приморского края, и для макрорегиона в целом", - поделилась Наталья Бугаец, получатель "дальневосточного гектара", одна из инициаторов проекта "Лесная школа". Она добавила, что в своей работе участники проекта "Лесная школа" большие надежды возлагают на реализацию недавнего поручения Президента Российской Федерации о разработке механизма поддержки создания инженерной и коммунальной инфраструктуры для земельных участков, предоставляемых по программе "Дальневосточный гектар". По её словам, поддержка органов власти, совместные усилия по реализации поручения Президента станет подспорьем для тысяч получателей земли. Еще один из туристических проектов реализуется в Хасанском районе Приморского края – строительство туристической базы "Зион" неподалеку от живописного морского побережья. "Раньше занимались типовым жилищным строительством, а сейчас создаем проект крупного туристического комплекса – уже сейчас готовы 5 домиков, административное здание, баня. Строим ресторан и еще два домика для туристов. Хотим привнести новые стандарты обслуживания в туристическую отрасль Приморья. Дикий туризм должен уходить в прошлое", – рассказал получатель "дальневосточного гектара" Андрей Бородавко. "Наша цель – дать путешественникам возможность насладиться первозданной природой Дальнего Востока, не отказывая себе в привычном комфорте. Раньше здесь была пустота, а сегодня – новый проект. К нам в этом году приезжали журналисты из Франции, и они были впечатлены тем, что мы делаем". Напомним, что программа "Дальневосточный гектар" предоставляет право каждому гражданину России на получение земельного участка площадью до одного гектара на Дальнем Востоке бесплатно. Закон предполагает свободу выбора земельных участков и видов использования земли: к примеру, можно взять участок площадью в 10 соток для обустройства дачи или строительства дома, ведения своего хозяйства, а можно и 10 гектаров для фермерского или рекреационного проекта. Оформление участка по программе "Дальневосточный гектар" проводится бесплатно, через интернет с помощью Федеральной информационной системы "НаДальнийВосток.РФ". В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года - задекларировать освоение. После 5 лет безвозмездного пользования участок можно получить в собственность или длительную аренду. Журнал "Дальневосточный капитал".

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter