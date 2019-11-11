Еще одна туристическая база строится в Приморье рядом с живописным морским побережьем

"Раньше занимались типовым жилищным строительством, а сейчас создаем проект крупного туристического комплекса – уже сейчас готовы 5 домиков, административное здание, баня. Строим ресторан и еще два домика для туристов. Хотим привнести новые стандарты обслуживания в туристическую отрасль Приморья. Дикий туризм должен уходить в прошлое", – рассказал получатель "дальневосточного гектара" Андрей Бородавко. "Наша цель – дать путешественникам возможность насладиться первозданной природой Дальнего Востока, не отказывая себе в привычном комфорте. Раньше здесь была пустота, а сегодня – новый проект. К нам в этом году приезжали журналисты из Франции, и они были впечатлены тем, что мы делаем".