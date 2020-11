Сахалинскую область ждет жилищный строительный бум

Если план на 2019 год – 286 тысяч "квадратов", то на следующий – 430 тысяч, далее тоже планируется возводить от 400 до 500 тысяч жилья ежегодно

Если план на 2019 год – 286 тысяч "квадратов", то на следующий – 430 тысяч, далее тоже планируется возводить от 400 до 500 тысяч жилья ежегодно Это позволить в три раза быстрее переселить всех "аварийщиков". Об этом стало известно в ходе публичных слушаний по проекту трехлетнего бюджета Сахалинской области, которые провел губернатор Валерий Лимаренко. В следующем году около 1,5 тысяч семей получат социальные выплаты на приобретение жилья. Почти 300 земельных участков для многодетных семей обеспечат необходимыми коммуникациями под индивидуальное жилищное строительство, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области. Всего же на переселение сахалинцев и курильчан из аварийных домов и в целом на развитие жилищно-коммунального хозяйства в областном бюджете на 2020 год предусмотрено свыше 22,5 миллиарда рублей. За год приведут в порядок внутридомовые системы, крыши, фасады почти 400 многоэтажек. Чтобы свести к минимуму аварии, отремонтируют 26 центральных тепловых пунктов, 28 километров тепловых сетей, около 50 километров сетей водоснабжения и водоотведения. В Смирных и Южно-Сахалинске реконструируют очистные сооружения, в селе Ильинском Томаринского района – сети водоснабжения и водоотведения, в планировочном районе Ново-Александровск – водозабор. На публичных слушаниях прозвучал вопрос: почему проект бюджета не предусматривает котельную в южной части областного центра? Стало известно, что сейчас объявляется конкурс на экономическое обоснование. После этого можно будет оформлять бюджетную заявку. Большая котельная на 50 гигакалорий в час будет обеспечивать потребности жителей новых быстро растущих микрорайонов. Большой круг вопросов коснулся благоустройства. Губернатор подчеркнул, что темпы ремонта дворов, создания общественных пространств не должны снижаться. Журнал "Дальневосточный капитал".

