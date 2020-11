Стартует финальный этап обучения юных предпринимателей в бизнес-интенсиве "JUNIOR РОСТ"

Более 100 старшеклассников Приморья примут участие в форуме, направленном на развитие молодежного предпринимательства "JUNIOR РОСТ"

Более 100 старшеклассников Приморья примут участие в форуме, направленном на развитие молодежного предпринимательства «JUNIOR РОСТ» Финальный этап обучения юных предпринимателей в бизнес-интенсиве «JUNIOR РОСТ» стартует 20 ноября. В нем примут участие приморские старшеклассники, проявившие себя лучше других в онлайн этапе бизнес-школы «JUNIOR РОСТ». Спикерами мероприятия станут московские предприниматели. «Развитие предпринимательского мышления и «гибких навыков» сегодня важное умение не только для школьников, но и для более старшей молодежи,- считает Елена Томчук, директор департамента по делам молодежи Приморского края. - Для нас важно, что проект «JUNIOR РОСТ» поддержан департаментом по результатам грантового конкурса 2018 года и реализуется в рамках регионального проекта «Социальная активность». Старшеклассники Приморья на протяжении нескольких месяцев проходили онлайн-обучение в бизнес школе «JUNIOR РОСТ», которая проходит в рамках Русско-азиатской бизнес-школы «РОСТ». Участники в игровой форме осваивали предпринимательское мышление и создали более 100 проектов. Авторы лучших бизнес-идей пройдут в заключительный очный этап школы. Он будет проходить с 20-го по 24-е ноября. На мероприятии школьников ждут встречи с действующими предпринимателями из Москвы, у которых ученики смогут перенять опыт для реализации проектов. Как говорят сами школьники, бизнес-интенсив хорошая возможность выйти на новый уровень для тех, кто интересуется бизнесом: Ярослав Никитин, участник бизнес-школы «JUNIOR РОСТ»: Я решил поучаствовать в этом проекте, потому что сильно интересуюсь бизнесом, и понимаю, что это действительно классная возможность, которая выведет меня на новый уровень, а как от такого отказываться! Мне это дало понимание того, как нужно упаковывать свою идею и превращать продукт. Благодаря этому проекту я запустил свой проект - образовательные лекции для школьников, уже в августе, и сейчас зарабатываю деньги. Я бы посоветовал поучаствовать всем школьникам в следующем году, так как это возможность построить фундамент для успешного будущего уже прямо в школе. Самое главное не бойтесь чего-то нового, вы ничего не теряете! Финальный этап пройдет на базе кампуса ДВФУ в формате четырехдневного курса и очной презентации бизнес-проектов финалистов экспертному совету. По результатам экспертной оценки всех этапов программы определяются до 15 бизнес-проектов, которые получат консультационную поддержку от бизнес-сообщества Приморского края. Лучшие участники бизнес-школы приглашаются к участию по программе «Тихоокеанская проектная школа». Организаторами мероприятия выступают департамент по делам молодежи Приморского края, бизнес-школа «РОСТ», Дальневосточный федеральный университет. Бизнес-интенсив JUNIOR РОСТ дает старшеклассникам Приморья возможность презентовать свои бизнес-идеи, пообщаться с бизнес-сообществом, сформировать и развивать предпринимательское мышление. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

