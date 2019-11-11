Стартует финальный этап обучения юных предпринимателей в бизнес-интенсиве "JUNIOR РОСТ"

Я решил поучаствовать в этом проекте, потому что сильно интересуюсь бизнесом, и понимаю, что это действительно классная возможность, которая выведет меня на новый уровень, а как от такого отказываться! Мне это дало понимание того, как нужно упаковывать свою идею и превращать продукт. Благодаря этому проекту я запустил свой проект - образовательные лекции для школьников, уже в августе, и сейчас зарабатываю деньги. Я бы посоветовал поучаствовать всем школьникам в следующем году, так как это возможность построить фундамент для успешного будущего уже прямо в школе. Самое главное не бойтесь чего-то нового, вы ничего не теряете!