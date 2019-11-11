У бизнеса Приморья есть канал прямой связи с губернатором

У бизнеса Приморья есть канал прямой связи с губернатором

11 ноября 2019, 17:00
Бизнес
Предприниматели могут принять участие в работе по совершенствованию Инвестиционного портала Приморского края

Предприниматели могут принять участие в работе по совершенствованию Инвестиционного портала Приморского края

Сайт представляет собой площадку, где собрана вся информация для российских и зарубежных предпринимателей и инвесторов - это данные о проектах, инициаторы которых находятся в поисках партнеров, перечень земельных участков с инфраструктурой, которые можно получить в аренду, актуальная законодательная база и многое другое. Предоставить свои предложения по улучшению портала можно, пройдя опрос. Как отметила директор департамента по привлечению инвестиций и сопровождению инвестиционных проектов Инвестиционного агентства Приморского края Елена ДЕМИДЕНКО, за последний год инвестпортал посетили более 31 тысячи уникальных пользователей. Также предприниматели могут воспользоваться каналом прямой связи с губернатором Приморья. Ответ будет дан в течение трех дней. Получить краткую консультацию по вопросам получения земельного участка, оформления налоговых льгот, привлечения доступного кредита и по другим темам можно с помощью онлайн-чата, ссылка на который размещена на главной странице сайта. Один из самых популярных сервисов портала - возможность удаленно подать заявку на сопровождение проекта Инвестиционным агентством. Для этого достаточно нажать кнопку «Подать заявку» на главной странице сайта, заполнить форму и приложить бизнес-план. На инвестпортале ежедневно публикуются статьи о запуске и реализации в Приморье инвестиционных проектов, новых мерах поддержки инвесторов, мероприятиях по улучшению инвестиционного климата. Следить за обновлениями можно также в аккаунтах Инвестагентства в соцсетях. Евгений СИДОРОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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