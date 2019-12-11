Начата резка металла для четвертого супер траулера РРПК на Адмиралтейских верфях

Серия из 10 судов, которая строится на Адмиралтейских верфях, начнет вводиться в строй с 2021 года. Суда строятся парами, по два судна в год с интервалом в три месяца между закладками и разрывами около года между парами. В настоящее время на стапеле Адмиралтейских верфей корпус первого судна собран на 90%, второго – на 55%. Общая готовность первых двух судов – порядка 40% и 30%, соответственно. Уже ведется монтаж основного оборудования и систем на первом судне, ведется подготовка к монтажу на втором.