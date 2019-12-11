Панельное домостроение в Хабаровском крае приказало "долго жить"

Напомним, предприятие работает с 1957 года. Оно производит свыше 700 наименований продукции – компоненты для жилого, дорожного и промышленного строительства. В том числе, конструкцию нового ТЦ «Броско молл», а также для трассы «Обход Хабаровска», школ и домов для сирот. Из изделий ЖБИ построены несколько крупных микрорайонов в Хабаровске.