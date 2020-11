Панельное домостроение в Хабаровском крае приказало "долго жить"

В ближайшее время в Хабаровском крае на торги будет выставлен крупнейший завод железобетонных изделий №1, из продукции которого в краевом центре возведено несколько крупных микрорайонов

В ближайшее время в Хабаровском крае на торги будет выставлен крупнейший завод железобетонных изделий №1, из продукции которого в краевом центре возведено несколько крупных микрорайонов В настоящее время у предприятия не осталось заказов, и собственник в лице ГВСУ № 6 начинает процедуру банкротства завода, а затем продажу производсвтенных мощностей. Правительство Хабаровского края выступило с заявлением, что поддержит предприятие, но это больше похоже на декларацию намерений, чем на реальные планы. «С высвободившимися сотрудниками ведут активную профориентационную работу как служба занятости населения края, так и руководство предприятия. Помимо предприятий региона, с которыми ведет переговоры региональный минстрой, вакансии есть и в создаваемом краевом проектном институте», - сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края. Однако ситуация выглядит далеко не такой радужной, как ее рисуют в кабинетах «белого дома». «Оценка имущества и регламентные процедуры, связанные с конкурсным производством, займут около 5-6 месяцев. После этого срока предприятие будет выставлено на торги. Вырученные средства направят на погашение долгов перед кредиторами», - отметил главный инженер ГВСУ № Николай САВЧЕНКО. На улице окажутся более 400 работников ЖБИ, которые числились в списочном составе по состоянию на 1 декабря 2019 года, 250 человек уже уволены. Напомним, предприятие работает с 1957 года. Оно производит свыше 700 наименований продукции – компоненты для жилого, дорожного и промышленного строительства. В том числе, конструкцию нового ТЦ «Броско молл», а также для трассы «Обход Хабаровска», школ и домов для сирот. Из изделий ЖБИ построены несколько крупных микрорайонов в Хабаровске. Олег КУЛЬГИН. Журнал "Дальневосточный капитал".

