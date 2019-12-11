Первые жители Приморья получили ипотеку под 2%

Заместитель председателя правления Банка «ДОМ.РФ» Данила ЛИТВИНОВ сказал, что принципиально получить такой льготный кредит может любая молодая российская семья, в которой хоть один из супругов еще остается молодым – в возрасте до 35 лет. Но главное условие при этом – что семья покупает или строит жилье на Дальнем Востоке и проживает здесь не менее пяти лет. Это не значит, что в регион сразу устремится поток молодежи с запада страны, но уже сегодня, такие претенденты на кредиты уже имеются.