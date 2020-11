Первые жители Приморья получили ипотеку под 2%

Во Владивостоке в Банке "ДОМ.РФ" молодые семьи нашли дешевые деньги для жилья

Во Владивостоке в Банке «ДОМ.РФ» молодые семьи нашли дешевые деньги для жилья Глава правительства РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписал постановление, давшее старт программы «Дальневосточная ипотека», предусматривающую выдачу кредитов по ставке 2% годовых на общую сумму кредитования до 450 миллиардов рублей для молодых семей, приобретающих новое жилье, и для собственников «дальневосточного гектара», собирающихся строить для себя дома. В соответствии с постановлением, госструктура «ДОМ.РФ» будет возмещать банкам недополученные доходы по таким кредитам, выданным с 1 декабря 2019 до конца 2024 года. Получить ипотечный кредит под 2% смогут представители двух названных льготных категорий на срок до 20 лет, в размере не более шести миллионов рублей и только один раз в жизни. При этом кредит дается при условии первоначального взноса за покупку нового жилья в 20%. 10 декабря в офисе Банка «ДОМ.РФ» во Владивостоке первый заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Сергей ТЫРЦЕВ в торжественной обстановке вручил сертификаты на первые ипотечные кредиты под 2% годовых трем приморским молодым семьям – ГРИДИНЫХ, ЯНИНЫХ и КОМАР. Он отметил, что такой кредит на сумму 3,5 миллиона рублей позволит сократить ежемесячные платежи по кредиту вдвое – около 16 тысяч рублей. Взяв его, семья сможет заплатить за все время кредитования лишь 600 тысяч рублей – на 2,5 миллиона рублей меньше, чем по обычному ипотечному кредиту по ставке 9%. Сергей Тырцев уверенно заявил, что ипотечное кредитование под 2% позволит дальневосточным застройщикам увеличить строительство нового жилья в расчете на повышение спроса. При этом министерством предпринимаются усилия, чтобы цены на новое жилье не выходили за пределы доступного спроса. Заместитель председателя правления Банка «ДОМ.РФ» Данила ЛИТВИНОВ сказал, что принципиально получить такой льготный кредит может любая молодая российская семья, в которой хоть один из супругов еще остается молодым – в возрасте до 35 лет. Но главное условие при этом – что семья покупает или строит жилье на Дальнем Востоке и проживает здесь не менее пяти лет. Это не значит, что в регион сразу устремится поток молодежи с запада страны, но уже сегодня, такие претенденты на кредиты уже имеются. Представитель банка отметил, что воспользоваться ипотекой под 2% могут только установленные две категории. Остальные льготные категории населения, которых в Приморье еще около дюжины, пока не могут рассчитывать на столь доступную ипотеку. Директор АНО АРЧК ДВ Сергей ХОВРАТ оценил ввод в действие программы «Дальневосточная ипотека», как необходимую и ожидаемую меру государства. При этом, по его мнению, ограничения, о которых заранее говорилось, на самом деле не являются серьезным сдерживающим фактором для тех, на кого эту меру господдержки решено сегодня направить. Условия ее получения доступны и прозрачны. Как заверили в Банке «ДОМ.РФ» принципиально при хорошей готовности ничто не мешает молодой семье или владельцу «дальневосточного гектара» из Приморья получить ипотечный кредит под 2% в течение всего лишь одного дня. Фото автора Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

