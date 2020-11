Сахалинский удой

ООО "Грин Агро-Сахалин" реализует на юге Сахалина в рамках территории опережающего развития (ТОР) "Южная" инвестиционный проект по созданию животноводческого комплекса с дойным стадом 3,8 тыс. голов и молокозавода

ООО «Грин Агро-Сахалин» реализует на юге Сахалина в рамках территории опережающего развития (ТОР) «Южная» инвестиционный проект по созданию животноводческого комплекса с дойным стадом 3,8 тыс. голов и молокозавода Общий объем капвложений в проект оценивается в 11,05 млрд рублей. Из них 90% профинансирует Корпорация развития Сахалинской области (принадлежит областному правительству), остальное - компания. Кроме пастеризованного молока, кефира, йогуртов и мороженого, в селе Троицкое будут выпускать сыр. Изготовление продукции под брендом «Грин Агро-Сахалин» начнется в следующем году с запуском перерабатывающего завода, который в настоящее время возводится на территории хозяйства. Сейчас свое молоко компания поставляет для переработки на предприятия региона Компания «Грин Агро-Сахалин» была создана в июне 2015 года. На данный момент ее учредителем является АО «Компания Сангар» (Владивосток), принадлежащее на паритетных началах гендиректору ООО «Сфера менеджмент» (Владивосток) Александру БЕККЕРУ и гендиректору ООО «Форпост ДВ» (Владивосток) Аркадию ГОРДИЯНУ. Оба топ-менеджера также на паритетных началах владеют ООО «Сфера менеджмент». Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

