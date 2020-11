Стоп перевалке

Прокуратура показала свои возможности в борьбе с экологическим беспределом в Находке

Прокуратура показала свои возможности в борьбе с экологическим беспределом в Находке В Приморье продолжается прессинг неспециализированных угольных терминалов, владельцы которых забывают о данных ранее обещаниях перестроить работу с поправкой на высокую экологичность. Ранее глава региона подтвердил решимость совместно с прокуратурой навести порядок в этом сегменте рынка. На прошлой неделе Находкинский городской суд Приморского края приостановил работу угольного терминала АО «Порт Восточные ворота-Приморский завод» в Находке до устранения нарушений санитарных и экологических требований. Суд 5 декабря удовлетворил исковые требования Находкинского прокурора. Основанием для вмешательства послужили результаты прокурорской проверки, установившей, что стивидор длительное время не принимал мер к устранению нарушений законодательства об охране окружающей среды и санитарно- эпидемиологическом благополучии населения, исполнению предписаний контролирующих органов и решений суда, увеличивая при этом объемы перевалки угля. Пылят, и еще как! «Вопреки требованиям закона хозяйственная деятельность в водоохранной зоне не была согласована с Росрыболовством, склад хранения сыпучего груза не оборудован подпорными стенками. Сточные воды сбрасывались в акваторию Японского моря без утверждения соответствующих нормативов, с превышением предельно допустимых концентраций вредных и загрязняющих веществ. В результате угольная пыль распространялась за пределы производственной площадки, причинялся вред морской экосистеме», - говорится в сообщении Дальневосточной транспортной прокуратуры. Решение суда в законную силу на данный момент не вступило. На сайте АО «Порт Восточные ворота-Приморский завод» говорится, что стивидор «успешно функционирует на площадке «Приморского завода» с 1994 года. В настоящее время это универсальный морской порт, современный центр логистики, ориентированный на переработку экспортно-импортных и каботажных грузов». Площадь территории порта в незамерзающей бухте Находка составляет 52 тыс. кв. м. Ежегодный грузооборот составляет 750-900 тыс. тонн, обрабатывается у причалов до 150 судов в год. «Главное преимущество порта – индивидуальная работа с заказчиками, здесь не приветствуется поточный метод работы, который характерен для крупных портовых терминалов», - отмечает компания. Досье "Золотого Рога": АО «Порт Восточные ворота-Приморский завод» создано в декабре 1994 года. Уставный капитал на данный момент составляет 7,218 млн рублей. Единственный учредитель – АО «Приморский завод», в котором 25,65% акций принадлежит гендиректору Николаю ЗАВАРЗИНУ, 29,99% акций - директору Московского представительства АО «Приморский завод» Андрею ЗАВАРЗИНУ. По итогам 2018 года АО «Порт Восточные ворота-Приморский завод» получил 161.334 млн рублей чистой прибыли. Введению ограничительных мер в отношении терминала «Приморского завода» предшествовало совещание в администрации края с участием Дальневосточного транспортного прокурора Виталия КАПЛУНОВА, который заявил, что стивидорами к настоящему времени были приняты ряд мер по защите от угольной пыли, однако они являются недостаточными. «Кардинально изменить ситуацию не удалось, проблема сохраняется», - подчеркнул прокурор. «Однозначно могу сказать – испытывать терпение населения, манипулируя социальной значимостью таких предприятий, никому не позволим. Невыполнение требований экологической безопасности стивидорами приведет к тому, что совместно с прокуратурой будет приостанавливаться деятельность таких предприятий», – заявил губернатор Олег КОЖЕМЯКО. Не на того напали Тем временем АО «Находкинский морской торговый порт» (НМТП, крупнейшая стивидорная компания в порту Находка) сумело отбиться в суде от нападок ФГУП «Росморпорт» (структура Росморречфлота), которому принадлежат причалы российских портов. Ведомство не смогло обжаловать решение Арбитражного суда Приморского края об отказе в расторжении договоров аренды причалов с АО «НМТП» за несоблюдение экологических требований по выбросам угольной пыли, следует из данных картотеки арбитражных дел. Пятый Арбитражный апелляционный суд (Владивосток) оставил решение первой инстанции без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения. Досье "Золотого Рога": Находкинский морской торговый порт расположен на северо-западном побережье Японского моря, в восточной незамерзающей части залива Петра Великого, в бухте Находка. Компания имеет 15 грузовых причалов и один вспомогательный для портового флота. Преобладающую долю в общем грузообороте составляют уголь и металлопрокат. В 2018 году стивидор увеличил перевалку грузов на 1,9% относительно уровня 2017 года, до 10,223 млн тонн. В том числе, перевалка угля в порту выросла на 24,7%, до 8,168 млн тонн. В 2017 году Evraz продал АО «Находкинский морской торговый порт» своим основным акционерам - Роману АБРАМОВИЧУ и партнерам. При этом компании заключили долгосрочное соглашение о перевалке грузов в определенном объеме. Напомним, что законодательные пробелы, существующие на данный момент, не позволяют расторгать договоры аренды причалов со стивидорными компаниями, специализирующимися на перевалке угля, за нарушения экологических норм. В действующей редакции пункта 9 статьи 31 ФЗ «О морских портах» в качестве основания для досрочного расторжения договора аренды определено использование объекта не по назначению. Функции передачи в аренду государственного имущества в морских портах РФ в настоящее время осуществляет ФГУП «Росморпорт». Как ранее сообщала газета «Золотой рог», 16 сентября Арбитражный суд Приморского края отказал «Росморпорту» в расторжении договора аренды принадлежащих ему причалов с НМТП. По мнению ведомства, порт не выполнил предписания Росприроднадзора об оборудовании территории сооружениями, обеспечивающими охрану бухты Находка от загрязнения, засорения, заиления сточными водами. В свою очередь, представитель порта заявлял, что стивидор планирует выполнить работы по обустройству причалов очистными сооружениями до конца 2020 года - такой срок исполнения обязательств прописан в судебном решении по другому спору. К настоящему времени порт разработал проектную документацию на строительство очистных сооружений, получил положительное заключение госэкспертизы, а также разрешения на строительство на все этапы, заключил контракт на их исполнение (сумма контракта - 22 млн рублей), подрядчики приступили к работам. «Вывод Приморского краевого суда о последовательном исполнении ответчиком решения по делу и предоставление ему отсрочки его выполнения до 31 декабря 2020 года, а также представленные в материалы дела документы, опровергают позицию истца о том, что ответчик не выполняет мероприятия по строительству очистных сооружений, чем нарушает условия договора», - говорится в определении суда первой инстанции. Обязательства по строительству очистных сооружений были закреплены в соглашении, ранее подписанном руководством порта с министерством транспорта РФ, администрацией Приморского края, Росприроднадзором и ФГУП «Росморпорт» на площадке Петербургского международного экономического форума в мае 2018 года. «Поскольку ответчик добровольно исполняет условия соглашения и, принимая во внимание, надлежащее исполнение решения как судов, так и предписаний государственных органов, расторжение спорного договора аренды не отвечает критериям крайней и исключительной меры гражданско-правовой ответственности», - говорится в определении Пятого Арбитражного апелляционного суда. Два года, а воз и ныне… Проблема с угольной пылью в дальневосточных портах, на которую жаловались жители региона, в июне 2017 года вышла на уровень президента РФ, когда в ходе прямой линии на сложившуюся ситуацию главе государства пожаловался школьник из Находки. Последовал ряд инспекций и проверок, затем депутаты Госдумы предложили законопроект о запрете открытой перевалки угля (до сих пор не принят). В марте 2018 года первый вице-губернатор Приморского края Александр КОСТЕНКО призывал «Росморпорт» использовать все средства, вплоть до расторжения договоров аренды причалов, чтобы заставить угольных стивидоров в Находке соблюдать нормы. Минтранс еще в августе сообщил, что подготовил поправки к законодательству, позволяющие расторгать договоры не только за использование арендованных объектов не по назначению, но и за нарушение экологических норм. Как поясняли в Минтрансе, в законопроекте предусмотрено понятие «существенного нарушения договора аренды», каковым является неисполнение арендатором, осуществляющим перевалку угля, вступившего в силу решения суда о приостановлении его деятельности за неисполнение им предписаний органов, осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, а также экологический надзор. На фото: Причалы крупнейшего порта Находки продолжат работать на Абрамовича и Ко. Фото АО «НМТП».

