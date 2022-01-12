ООН провозгласила 2022 год Международным годом кустарного рыболовства и аквакультуры

В последние десятилетия во всем мире наблюдался стремительный рост спроса на морепродукты. Сегодня на каждого жителя планеты приходится 20,5 кг рыбопродуктов, в то время как 60 лет тому назад этот показатель составлял менее 10 кг, приводит данные пресс-служба Росрыболовства.

Генеральная Ассамблея ООН призвала поддержать мелких фермеров- рыбоводов и провозгласила 2022 год Международным годом кустарного рыболовства и аквакультуры. Согласно прогнозам экспертов, к 2030 году общий объем мирового производства рыбы и рыбопродуктов достигнет 204 млн тонн. Через восемь лет каждый человек будет потреблять, в среднем, 21,5 кг рыбы в год. Основную долю производства рыбы будет обеспечивать сектор аквакультуры. При этом около 80% мирового производства аквакультуры приходится на развивающиеся страны, к которым относится и Россия, где число рыбоводов-кустарей значительно превышает число занятых на средних и крупных предприятиях. В последние годы фермеры активно используют пруды и другие водоемы для искусственного разведения рыбы. Это позволяет, с одной стороны, удовлетворить растущий спрос на морепродукты, а с другой — защитить от чрезмерного вылова дикие популяции рыбы и сохранить их ценное генетическое разнообразие. Таким образом, искусственное разведение рыбы — одно из наименее вредных производств для окружающей среды. Введенные в связи с пандемией ограничения привели к снижению поставок рыбной продукции, сокращению её потребления и снижению доходов от торговли рыбой. Особенно пострадал сектор искусственного разведения рыбы, где в последние годы был стремительный рост производства. В 2020 году впервые за последние несколько лет наблюдалось его падение — примерно на 1,3%. Провозглашение Международного года направлено на улучшение в четырех сферах: производство рыбной продукции, качество питания, состояние окружающей среды и качество жизни, в том числе рыбоводов, которые очень серьезно пострадали в период пандемии. Отметим, в рыбохозяйственном комплексе Приморья наблюдается интенсивное развитие аквакультуры. В крае сформировано почти 350 рыбоводных участков для аквакультуры, которые закреплены за 114 предприятиями. На сегодняшний день их площадь составляет почти 80 тысяч гектаров. Основное количество участков — 310, — отдано под морскую аквакультуру, остальные — под пресноводную. За девять месяцев 2021 года выращено почти 56 тысяч тонн гидробионтов, в основном это морская капуста, гребешок, трепанг. Занятие аквакультурой — дело не из простых, гидробионты гибнут из-за опреснения морских вод. А в этом году ещё и заметно поднялась температура воды — на дне она достигала 28 градусов, что также негативно сказалось на росте гидробионтов.

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