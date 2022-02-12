Приморские морепродукты пользуются спросом в Москве и Сибири

Как рассказал представитель ДВЖД, перевозка морепродуктов составила 39 тысяч тонн — рост в 2,6 раза. В морозильных вагонах перевезено 19,5 тысяч тонн.
Специалисты сообщили, что в основном рыбу и морепродукты из Приморья доставляют жителям Московской области, Урала и Сибири.
На экспорт в другие страны отправили 16,1 тысячу тонн. За границей основным импортёром традиционно стал Китай — туда ушло 12,6 тонн рыбы и морепродуктов.
Ранее «ЗР» писал, что с начала 2021 года в Приморье направили на экспорт более восьми тысяч тонн красной икры.В основном деликатес везут в Японию — за 2021 год в Страну восходящего солнца направили 347 партий икры — общий вес грузов составил 5,6 тонн.