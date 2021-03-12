Полуостров возле Русского моста во Владивостоке ждет грандиозная стройка

На полуострове Назимова во Владивостоке запланировано строительство рыбного агрологистического комплекса. В нем будут сосредоточены крупные холодильные мощности и организована аукционная торговля ценными морепродуктами.

Как сообщили в агентстве по рыболовству Приморского края, ввод комплекса в эксплуатацию запланирован на начало 2022 года. «Проект предусматривает строительство на полуострове Назимова холодильного склада на 25 тысяч тонн, специализированного порта с общим грузооборотом почти 360 тысяч тонн в год и крупнейшие в Азиатско-Тихоокеанском регионе аукционные торги ценными морепродуктами», — подчеркнули специалисты. Отмечается, что проект строительства экспортно-импортного агрологистического комплекса и создания рыбной биржи на полуострове Назимова реализует ООО «Евразийский рыбный центр» совместно с Фондом специализированных программ поддержки, развития и стимулирования Управления делами Президента Российской Федерации. ООО «Евразийский рыбный центр» связано через совладельца со структурами группы «Антей». Как ранее сообщал «Золотой Рог», структуры группы получили одну из самых больших квот на добычу краба по итогам проведенных аукционов в 2019 году, на которых были выставлены права на вылов 40,08 тыс. тонн за 15 лет.К вылову приступили с января прошлого года. Досье «Золотого Рога» «Антей» — одна из крупнейших российских компаний на Дальнем Востоке по добыче и переработке краба и рыбы. Ее флот состоит из 17 судов, которые ведут промысел в Охотском, Беринговом и Японском морях, а также морях Росса и Амундсена. Продукцию компания традиционно экспортирует в Китай, Японию, Южную Корею, США. В апреле прошлого года Игорь Михнов (сын президента группы компаний «Антей» Иван МИХНОВ) увеличил долю в ООО «Антей» (Владивосток) до 99%. Ранее приморский бизнесмен владел 51% уставного капитала компании. О намерении властей застроить лакомый кусок Владивостока стало известно еще в феврале. Тогда на сайте городской администрации появилось Постановление о разработке проекта планировки территории и проекта межевания территории в районе полуострова Назимова. В нем говорится о необходимости провести инженерные изыскания и подготовить документацию по планировке территории. Цель — размещение объектов общественно-делового и иного назначения, объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур. Сейчас большая часть полуострова у моста — это пустырь с объектами Владивостокской крепости, мелкими постройками, заброшенными зданиями. Здесь же расположен Центр управления движением судов в порту Владивосток.

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