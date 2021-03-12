Во Владивостоке офисы all inclusive можно арендовать за 100 рублей в день

Пакетным предложением «Стандарт» может воспользоваться любой предприниматель Приморья. В него входит закрепление рабочего места на срок от месяца до года. Стоимость пакета рассчитывается исходя из суммы 100 рублей за день. Получается, что месячный пакет на апрель обойдется предпринимателю в 2200 рублей. В коворкинге есть удобная открытая зона для переговоров на шесть персон. Однако если нужно обсудить важны вопросы без лишних глаз, резидент коворкинга может забронировать закрытую комнату переговоров.