Во Владивостоке офисы all inclusive можно арендовать за 100 рублей в день

Во Владивостоке офисы all inclusive можно арендовать за 100 рублей в день

Сегодня, 10:03БизнесФото: Правительство Приморского краяКоворкинг для предпринимателей возобновил работу
Работать можно, не заботясь об оплате электроэнергии, коммунальных платежах, приобретении мебели, уборке и охране помещений

Как сообщили «Золотому Рогу» в пресс-службе правительства Приморского края, на ул. Тигровой, 7 во Владивостоке вновь открылся коворкинг для начинающих предпринимателей. Они смогут на срок от месяца до года закрепить за собой одно из 20 рабочих мест, оборудованных всем необходимым — это столы, компьютеры, оргтехника, переговорные зоны.

В министерстве развития Приморского края отметили, новая мера господдержки для малого и среднего предпринимательства появилась в центре «Мой бизнес» в прошлом году, однако из-за эпидемии его пришлось законсервировать. Сейчас коворкинг возобновляет работу. В нем можно не просто зарегистрировать свое дело и получить консультации специалистов, но и на льготных условиях арендовать рабочее место.

«Цель создания такой площадки на базе центра „Мой бизнес“ — не только предоставить рабочее место начинающему предпринимателю, но и организовать среди предпринимателей бизнес-сообщество, участники которого смогут обмениваться опытом и устанавливать полезные связи, найти бизнес-партнеров или единомышленников, получить юридическое или бухгалтерское сопровождение, поучаствовать в обучающих семинарах», — подчеркивают в ведомстве.

Коворкинг располагается по адресу: Владивосток, Тигровая, 7, пятый этаж. Здесь компании, начинающие и индивидуальные предприниматели смогут арендовать технически оборудованное рабочее место, не заботясь об оплате электроэнергии, коммунальных платежах, приобретении мебели, уборке и охране помещений. Все включено в услуги коворкинга по умолчанию. Режим работы коворкинга «Мой бизнес» — с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00.

Пакетным предложением «Стандарт» может воспользоваться любой предприниматель Приморья. В него входит закрепление рабочего места на срок от месяца до года. Стоимость пакета рассчитывается исходя из суммы 100 рублей за день. Получается, что месячный пакет на апрель обойдется предпринимателю в 2200 рублей. В коворкинге есть удобная открытая зона для переговоров на шесть персон. Однако если нужно обсудить важны вопросы без лишних глаз, резидент коворкинга может забронировать закрытую комнату переговоров.

Для поддержки начинающих предпринимателей и приоритетных отраслей бизнеса созданы три бесплатных пакета «Самозанятый», «Начинайка» (для предпринимателей до года, зарегистрированных в центре «Мой бизнес» по бесплатной упрощенной системе) и «Социальный» (для социальных предприятий). Им бесплатно на срок до 11 месяцев предоставляется оборудованное рабочее место.

Чтобы стать резидентом коворкинга, предпринимателю необходимо заполнить заявку на сайте «Мой бизнес».

Сюжеты:
Приморье
Материалы по теме:
БизнесВладивостокнедвижимостьльготыаренда
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996–2020 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № 77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес:

690014, Российская Федерация, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б» офис 606

И.о главного редактора Данилова А.В.

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел./факс: 8 (42-32) 45-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регионы