Во Владивостоке офисы all inclusive можно арендовать за 100 рублей в день

Как сообщили «Золотому Рогу» в пресс-службе правительства Приморского края, на ул. Тигровой, 7 во Владивостоке вновь открылся коворкинг для начинающих предпринимателей. Они смогут на срок от месяца до года закрепить за собой одно из 20 рабочих мест, оборудованных всем необходимым — это столы, компьютеры, оргтехника, переговорные зоны.
В министерстве развития Приморского края отметили, новая мера господдержки для малого и среднего предпринимательства появилась в центре «Мой бизнес» в прошлом году, однако из-за эпидемии его пришлось законсервировать. Сейчас коворкинг возобновляет работу. В нем можно не просто зарегистрировать свое дело и получить консультации специалистов, но и на льготных условиях арендовать рабочее место.
«Цель создания такой площадки на базе центра „Мой бизнес“ — не только предоставить рабочее место начинающему предпринимателю, но и организовать среди предпринимателей бизнес-сообщество, участники которого смогут обмениваться опытом и устанавливать полезные связи, найти бизнес-партнеров или единомышленников, получить юридическое или бухгалтерское сопровождение, поучаствовать в обучающих семинарах», — подчеркивают в ведомстве.
Коворкинг располагается по адресу: Владивосток, Тигровая, 7, пятый этаж. Здесь компании, начинающие и индивидуальные предприниматели смогут арендовать технически оборудованное рабочее место, не заботясь об оплате электроэнергии, коммунальных платежах, приобретении мебели, уборке и охране помещений. Все включено в услуги коворкинга по умолчанию. Режим работы коворкинга «Мой бизнес» — с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00.
Пакетным предложением «Стандарт» может воспользоваться любой предприниматель Приморья. В него входит закрепление рабочего места на срок от месяца до года. Стоимость пакета рассчитывается исходя из суммы 100 рублей за день. Получается, что месячный пакет на апрель обойдется предпринимателю в 2200 рублей. В коворкинге есть удобная открытая зона для переговоров на шесть персон. Однако если нужно обсудить важны вопросы без лишних глаз, резидент коворкинга может забронировать закрытую комнату переговоров.
Для поддержки начинающих предпринимателей и приоритетных отраслей бизнеса созданы три бесплатных пакета «Самозанятый», «Начинайка» (для предпринимателей до года, зарегистрированных в центре «Мой бизнес» по бесплатной упрощенной системе) и «Социальный» (для социальных предприятий). Им бесплатно на срок до 11 месяцев предоставляется оборудованное рабочее место.
Чтобы стать резидентом коворкинга, предпринимателю необходимо заполнить заявку на сайте «Мой бизнес».