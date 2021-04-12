Дальний Восток вошел в тройку лидеров по числу киберпреступлений

Всего на Дальнем Востоке в 2020 году было выявлено 218 тысяч таких преступлений. Почти 40% из них связаны с использованием уязвимостей веб-приложений, 30% — с использованием вредоносного программного обеспечения. В 16% случаев злоумышленники использовали компрометацию учетных данных от внешних корпоративных ресурсов.