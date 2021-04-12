На «Фабрике процессов» все по-настоящему

«Если предприятие хочет обучить всех своих сотрудников, то может направить соответствующую заявку, и мы составим индивидуальный план-график на год или на квартал. Например, с Примавтодором мы составили график на второй квартал по пять человек в одной команде. Важно только, чтобы в одной группе было не больше 5-6 человек из одной компании. Мы не делаем моногруппы с одного предприятия — эффекта от обучения не будет. Ведь люди, работая тем же коллективом, что и у себя на заводе и попадая на учебу, мыслят так же, как „на работе“. Когда же люди приходят из разных компаний, то получают другую информацию и обмениваются опытом. Одна из задач „Фабрики процессов“ — командообразование. Важно, чтобы незнакомые люди с разных предприятий в конце обучения стали одной командой. По обратной связи в 90% случаев мы слышим от участников: „Как же было здорово стать командой и почувствовать командный дух“. На первой смене участники молчат, присматриваются к друг другу, а на третьей — уже с легкостью общаются, поддерживают друг друга и всей командой повышают производительность труда», — комментирует специалист.