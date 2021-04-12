На «Фабрике процессов» все по-настоящему

Беспорядок на рабочем месте, перепроизводство, излишняя транспортировка, неиспользованный человеческий потенциал — это лишь несколько потерь, которые могут возникать на производстве. Они, в свою очередь, приводят к убыткам и лишним тратам. Решить эти проблемы помогают инструменты бережливого производства.
В Приморье уже более 20 крупных и средних предприятий, таких как Находкинский судоремонтный завод, «Дальзавод», «Аскольд» и других, решили пойти по пути «истребления потерь». В помощь им — «Фабрика процессов». Об этом сообщается на сайте правительства Приморья.
Новая учебная площадка «Фабрика процессов» прошла сертификацию в центре «Мой бизнес». Она была создана для поддержки предприятий, которые вступили в нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости».
Сама «Фабрика процессов» была создана по стандартам оператора нацпроекта Федерального центра компетенций. Как ранее отмечал эксперт, старший тренер ФЦК Дмитрий Лазарев, подготовка региональных тренеров — один из самых важных этапов при создании «Фабрики процессов». Тренеры Приморья проходили длительное обучение в Москве по методикам ФЦК и отлично подготовлены.
По словам тренера Регионального центра компетенций Олеси Александровой, это производственная площадка для обучения и вовлечения сотрудников предприятий в бережливое производство. «Фабрика процессов» создана как одна из стимулирующих мер господдержки или инструментов экспертной помощи в рамках реализации нацпроекта «Производительность труда». Она разработана по стандартам Федерального центра компетенций (ФЦК).
В Приморье такая площадка работает с декабря 2020 года, по стране действует уже 35 подобных. Одна из ключевых задач нацпроекта — обучить основам бережливого производства более 79 тысяч сотрудников предприятий по всей России. Конечно, львиная доля обученных пройдут через «Фабрики процессов». Свой вклад в достижение этого показателя внесет и Приморский край. В планах региона до 2024 обучить более 2 тысяч человек.
«Хотя „Фабрика процессов“ и проходит в формате бизнес-игры, называть ее игрой не стоит. Потому что когда участники — сотрудники крупных предприятий, слышат слово „игра“, могут начать думать, что такое обучение неприменимо в жизни. Поэтому мы подчеркиваем, что это именно обучающий процесс на производственной площадке», — рассказала Олеся Александрова.
На площадке участники «проживают» три смены, за которые предлагают решения существующих проблем и воплощают их в жизнь. В первой смене создаются условия, в которых крайне сложно получить сразу положительный эффект. Команда попадает в самые тяжелые условия — это позволяет наглядно увидеть проблемы.
«Работают с пространством — оптимизируют рабочую зону, сокращая площади. Оптимизируют процесс — переходят на изготовление единичных изделий. Меняют стандарты и инструменты — заменив ключ на шуруповерт можно ускорить процесс, но стоить аренда „сильной“ техники будет дороже. По всем этим вопросам команда сама принимает решение, как им прийти к снижению себестоимости продукции и увеличению прибыли», — поделилась сутью процесса тренер.
Кроме того, тренер отмечает, что на площадке действуют строгие правила техники безопасности: все операторы работают в средствах индивидуальной защиты — перчатках, защитных очках, не имеют права пользоваться мобильным телефоном, покидать рабочие места, выполнять не свой функционал. И это только часть требований, как и на любом производстве. «Несмотря на то что у нас учебная площадка, она сконструирована как производство. Если мы будем даже в мелочах отходить от правил техники безопасности, действующих на производстве, не будет понимания важности всего процесса обучения. Мы должны максимально приблизить обучение к реальности», — считает Олеся Александрова.
По окончанию работы все участники «Фабрики процессов» получают сертификат, который подтверждает, что они прошли обучение на производственной площадке и знакомы с основными инструментами бережливого производства. Дальше они могут их применять как на работе, так и в обычной жизни.
«Если предприятие хочет обучить всех своих сотрудников, то может направить соответствующую заявку, и мы составим индивидуальный план-график на год или на квартал. Например, с Примавтодором мы составили график на второй квартал по пять человек в одной команде. Важно только, чтобы в одной группе было не больше 5-6 человек из одной компании. Мы не делаем моногруппы с одного предприятия — эффекта от обучения не будет. Ведь люди, работая тем же коллективом, что и у себя на заводе и попадая на учебу, мыслят так же, как „на работе“. Когда же люди приходят из разных компаний, то получают другую информацию и обмениваются опытом. Одна из задач „Фабрики процессов“ — командообразование. Важно, чтобы незнакомые люди с разных предприятий в конце обучения стали одной командой. По обратной связи в 90% случаев мы слышим от участников: „Как же было здорово стать командой и почувствовать командный дух“. На первой смене участники молчат, присматриваются к друг другу, а на третьей — уже с легкостью общаются, поддерживают друг друга и всей командой повышают производительность труда», — комментирует специалист.
Такое обучение могут пройти и студенты. «У нас было несколько студентов из ДВФУ с курса „Инноватика“ и со ВГУЭС с курса экономики. Мы берем тех студентов, у которых программой предусмотрено „бережливое производство“. Они в вузе изучают его инструменты в теории, а у нас — на практике. Тут для них все „по-настоящему“», — предупреждает тренер Регионального центра компетенций.
Напомним, что глава РФ Владимир Путин в 2018 году подписал указ о том, что к 2024 году рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей должен достигать не менее 5 процентов в год за счет внедрения бережливого производства.