Автозаправочная сеть компании «Роснефть» на Дальнем Востоке сменила владельца

Автозаправочная сеть компании «Роснефть» на Дальнем Востоке сменила владельца
Автозаправочная сеть компании «Роснефть» на Дальнем Востоке сменила владельца
Сегодня, 16:37БизнесФото: 1MI
ООО «Управляющая Компания КОМАКС» приобрела автозаправочную сеть концерна «Роснефть» на Дальнем Востоке (в том числе 85 АЗС «РН-Востокнефтепродукт»).

АЗС этой сети есть в Приморье, на Сахалине, в Хабаровском крае и Амурской области. Условия сделки не разглашаются.

Президент ООО «УК КОМАКС» Константин Басюк отметил, что группа комапний обладает большим опытом и компетенциями для управления приобретённым активом, много лет работает в ДФО. При этом ПАО «НК «Роснефть» продолжит обеспечивать поставки топлива для АЗС в полном объёме по долгосрочным контрактам.

Фото:Правительство Хабаровского края

- Компания «Роснефть» — многолетний стабильный и надёжный партнер. Мы приложим все усилия, чтобы не допустить рост цен, в том числе за счёт оптимизации издержек, — отметил Константин Басюк.

Справка «ЗР»

ООО «УК КОМАКС» создано в 2011 году. Занимается управлением и инвестициями в инфраструктурные проекты на территории РФ и за рубежом.

ООО «УК КОМАКС» владеет и управляет крупнейшими аэропортовыми активами в ДФО. В их числе - «Хабаровский аэропорт», АО «Международный аэропорт Владивосток» (16,7% акций), топливозаправочные комплексы в аэропортах Хабаровска, Южно-Сахалинска, грузовой терминал в аэропорту Владивостока.

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Приморье
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