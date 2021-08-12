Лучшие инновационные проекты Приморья поддержат грантом

К сожалению, на этапе разработки у многих проектов возникают проблемы с финансированием, так как очень сложно совмещать сложную исследовательскую работу и заработок. Целью программы «Приморский старт» является поддержка молодых инновационных проектов Приморья, находящихся на начальной стадии развития, но имеющих потенциал к коммерциализации. Лучшие проекты в восьми направлениях получат грант на его развитие — до 2 миллионов рублей.