Лучшие инновационные проекты Приморья поддержат грантом

Лучшие инновационные проекты Приморья поддержат грантом
Лучшие инновационные проекты Приморья поддержат грантом
Сегодня, 12:19БизнесФото: 1mediainvest.ru
В Приморье набирают экспертов из различных сфер деятельности для оценки проектов «Приморский старт».

Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, участникам жюри предстоит провести заочную экспертизу заявлений от участников инновационных проектов по направлениям: цифровые и телекоммуникационные технологии; биотехнологии и сельское хозяйство; медицинские технологии; новые материалы и химические технологии; новые морские технологии; новые промышленные и интеллектуальные производственные технологии; утилизация бытовых и промышленных отходов; энергоэффективные технологии.

«Ищем специалистов в области научно-технических разработок — преподавателей, научных деятелей, практиков, а также в области бизнеса — успешных предпринимателей-практиков, имеющих опыт построения своего дела с нуля, руководителей профессиональных сообществ», — пояснили в региональном Минэкономразвития.

По вопросам участия в отборе следует связаться с куратором проекта Маргаритой Ибрагимовой: 8-902-487-90-90, info@rutechpark.ru.

Организаторы программы отмечают, что Приморье богато не только природными, но и человеческими ресурсами. Много талантливых предпринимателей проводят собственные научные исследования, находят нестандартные решения проблем, создают новые продукты и технологии.

К сожалению, на этапе разработки у многих проектов возникают проблемы с финансированием, так как очень сложно совмещать сложную исследовательскую работу и заработок. Целью программы «Приморский старт» является поддержка молодых инновационных проектов Приморья, находящихся на начальной стадии развития, но имеющих потенциал к коммерциализации. Лучшие проекты в восьми направлениях получат грант на его развитие — до 2 миллионов рублей.

Напомним, программа «Приморский старт» реализуется в рамках краевой программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2020–2027 годы.

Конкурс проводится минэкономразвития Приморского края и центром «Мой бизнес» в рамках национального проекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Ранее сообщалось о том, что приморский бизнес может получить грант до 20 миллионов рублей на создание искусственного интеллекта. Такая поддержка предназначена для малых компаний. Средства пойдут на реализацию проектов по разработке, применению и коммерциализации решений в области искусственного интеллекта.

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Приморье
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