Национальное конгресс-бюро (НКБ) при поддержке Фонда Росконгресс приняло участие в V ВЭФ во Владивостоке

В преддверии сессии Национальное конгресс-бюро провело исследование на базе опроса ведущих экспертов событийной индустрии на тему привлекательности Дальнего Востока как места проведения мероприятий. Большинство респондентов – представителей отраслевых ассоциаций и организаторов деловых мероприятий – посещали Россию с разными целями, в том числе и как участники мероприятий. На настоящий момент только 17% опрошенных считают Дальний Восток привлекательным местом для проведения деловых мероприятий. При этом среди основных барьеров привлечения международных мероприятий на Дальний Восток, по мнению иностранных специалистов (33%), является недостаток специализированных конгрессно-выставочных площадок. Также в топ-5 критериев выбора места для организации мероприятия в другой стране, по мнению экспертов, стала возможность проведения мероприятия на специализированной площадке (25%). Результаты исследования, а также обзор событийного рынка Азиатско-Тихоокеанского региона были представлены вниманию участников сессии.