Tele2, "Ростелеком" и Ericsson разработали IoT-решение для промышленности

«Мы тестируем разработки IoT с прицелом на массовый запуск 5G и применение «умных» решений в самых разных областях. Ранее Tele2 с партнерами протестировала технологию NB-IoT для энергетического сектора, и разработанное решение имеет все возможности для широкого коммерческого распространения в отрасли. Всего через несколько месяцев после успешных испытаний для сферы ЖКХ мы развернули сеть NB-IoT на территории Кировского завода, тем самым открыв возможности индустриального интернета предприятиям. Потенциал цифровых технологий пока не до конца раскрыт в промышленности, но их массовое распространение будет способствовать росту производительности труда, повышению качества товаров и формированию новых рынков инновационной продукции. Качественная сеть 4G Tele2 уже сейчас охватывает все регионы присутствия компании, что позволит в будущем быстро запустить технологию NB-IoT в любой нужной точке».