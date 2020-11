УК как проводник на фондовом рынке

Лучше всего ориентироваться на лидеров рынка, чьи имена на слуху

Лучше всего ориентироваться на лидеров рынка, чьи имена на слуху Управляющие компании за последние годы стали главными проводниками на фондовый рынок. Именно они предлагают клиенту доходную альтернативу традиционным банковским продуктам. О том, как работают управляющие компании, рассказал дивизионный директор по Сибири и Дальнему Востоку УК «Альфа-Капитал» Юрий АФАНАСЬЕВ: - Популярность фондового рынка постоянно растет. Бывших вкладчиков больше не удовлетворяют ставки по депозитам, которые постоянно снижаются. Многим хочется расширить диапазон инвестирования, изучить другие возможности. Самая очевидная альтернатива, к которой прибегают во всем мире, – это инструменты фондового рынка. Их спектр широк – от облигаций, которые фактически представляют собой долговые обязательства компании на определенный срок под определенный процент, до акций, которые, по сути, являются маленькой частью в той или иной компании. Инструменты могут быть номинированы в рублях или других валютах, срочные и бессрочные, с различными опционами и возможностями и т.д. Разобраться в этом разнообразии, изучить торговую систему, выбрать лучший инструмент и нужный момент для покупки и продажи - непросто. Если нет желания погружаться в детали фондового рынка, лучше довериться профессиональному управляющему – управляющей компании (УК). Хотя эти участники рынка пока не так популярны в России, как банки, их деятельность регулируется не менее серьезно – тем же Центральным банком. Именно он выдает лицензии, разрабатывает нормативы и контролирует их исполнение. Знак качества Как же выбрать управляющую компанию? Лучше всего - ориентироваться на лидеров рынка, чьи имена на слуху. Ведущие игроки часто являются частью крупной финансовой группы. В России есть УК, существующие более 20 лет. Что нужно знать о деятельности УК? Управляющие зарабатывают на том, что управляют средствами клиента, вкладывая их в инструменты фондового рынка, и получают за это комиссию. При этом важно понимать, что никто, кроме самого клиента, не сможет распоряжаться бумагами, так как они хранятся в Центральном депозитарии – это совсем другая, не связанная с УК структура с отдельной специализированной лицензией. Центральный депозитарий занимается только учетом прав на ценные бумаги и является системно значимой структурой. Так что все предельно прозрачно и безопасно: бумаги ваши, а УК фактически выполняет за вас все операции с ценными бумагами. Продукты для клиента Открыть счет в УК можно как посетив офис, так и удаленно – через сайт. Уже сейчас понятно, что на этом рынке будут процветать те игроки, кто уделяет достаточное внимание удаленным каналам продаж, внедряет мобильные приложения, поэтому УК развивают онлайн-взаимодействие с инвесторами. Что же продают УК? Их главный продукт – это, конечно, паи паевых инвестиционных фондов (иными словами – кусочки в огромном, сбалансированном с точки зрения риска и доходности, портфеле ценных бумаг с пропорционально распределенными всеми составляющими портфеля). Есть и другой продукт – индивидуальное доверительное управление. Оно ориентировано на состоятельных граждан, которые хотят получить индивидуальный портфель под свои нужды, собранный профессионалом. Комиссии за эксклюзив, конечно, выше. Но в обоих случаях инструменты подбираются с учетом пожеланий клиента и его готовности принять риск или обойтись фактически безрисковыми вложениями. Продукт для снижения валютного риска Помимо паев и ДУ управляющие активно внедряют и новые для российского инвестора инструменты. В прошлом году дебютировал такой перспективный продукт УК, как биржевой фонд – БПИФ. Во всем мире индустрия биржевых фондов давно потеснила традиционные продукты управляющих. У БПИФов есть очевидные преимущества: низкие издержки, прозрачность и возможность продать их на бирже в любой момент. БПИФ – это портфель, привязанный к стоимости конкретных бумаг или индексу, бумаги находятся в строгой пропорции, управление происходит автоматически, вмешательство человека минимально, поэтому комиссия за управление по нему ниже. Многие БПИФы привязаны к иностранным фондовым активам, поэтому дают клиенту возможность не только инвестировать в портфель акций ведущих иностранных компаний, но и снизить валютный риск. Купить паи валютных ПИФов можно на бирже или заключив договор доверительного управления с УК. Для этого достаточно иметь на счете всего 300 долларов. Реклама Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter