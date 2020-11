Во Владивостоке 500 млн рублей пустили на строительные леса и фасады

Почти все многоэтажки из списка расположены на центральных улицах города

Почти все многоэтажки из списка расположены на центральных улицах города 40 многоэтажек столицы Приморья оделись в строительные леса. В 81-ом доме Владивостока отремонтируют фасады, по половине адресов работы уже начаты. На прошлой неделе подрядчики заделывали швы и штукатурили стены на Некрасовской, 36а, Окатовой, 14 ,18, Крыгина, 17а, Кипарисовой, 14 и Чкалова, 18, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Владивостока. Масштабный ремонт пройдет в рамках муниципальной программы "Жилищный фонд ВГО" при софинансировании администрации Приморского края. Почти все многоэтажки из списка расположены на центральных улицах города. Фасады в ходе ремонта очистят от пыли и краски, заделают швы, оштукатурят, загрунтуют и покрасят. В некоторых домах предусмотрено устройство вентилируемых фасадов. Всего на эти работы предусмотрено 500 миллионов рублей. "Благодаря финансовой поддержке краевой администрации в этом году в облике города происходят значительные изменения. Ремонтируются дворы, строятся новые детские сады. Сейчас начинаем приводить в порядок фасады многоэтажек", – рассказал глава Владивостока Олег Гуменюк. Автор фото - Марина Божко Журнал "Дальневосточный капитал"

