Стартовал монтаж второго блока навеса «Терминала Астафьева»

Стартовал монтаж второго блока навеса «Терминала Астафьева»
Стартовал монтаж второго блока навеса «Терминала Астафьева»
Сегодня, 11:14БизнесФото: «Терминал Астафьева»
Строители первого в портах Дальнего Востока навеса перешли ко второму этапу работ по монтажу элементов второго блока крыши над зоной выгрузки железнодорожного фронта. Первый этап завершился установкой ключа-кондуктора на центральной вспомогательной башне.

Работы проходят в рамках программы модернизации «Терминала Астафьева» по переходу на экологически безопасную перевалку.

«Ключ-кондуктор — это центральная деталь, необходимая для компенсации нагрузки от последующих элементов навеса. Как и сама вспомогательная башня, ключ — временная конструкция, перемещаемая под возведение каждого блока навеса», — рассказал главный инженер компании-подрядчика Дмитрий Малахов.

Жителям микрорайона Мыс Астафьева уже хорошо видно вспомогательную башню высотой 33,5 метра, вместе с первым блоком навеса.

Местные жители внимательно наблюдают за ходом работ.

«Постоянно наблюдаем за ходом строительства навеса, даже интересно смотреть, как строители складывают все эти детали в такую конструкцию. Теперь ждем, когда появится второй блок укрытия в порту. И чтобы все стивидоры города подключились к процессу закрытия своей территории», — рассказала Светлана Быканова, жительница микрорайона Мыс Астафьева.

Кстати, конструкцию навеса изготовили по индивидуальному заказу «Терминала Астафьева» в Испании. Она легкая и жесткая. Ее диафрагма жесткости выполнена из тросов, которые натягиваются под определенное усилие. Это первый, столь технически сложный объект на всем Дальнем Востоке.

Строительство навеса над зоной выгрузки стало четвертым этапом программы модернизации. Эксперты всероссийской общественной экологической организации «Зеленый патруль» признают ее эффективной и ставят в пример другим стивидорам.

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Приморье
экологияугольТерминал АстафьеваПриморье
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