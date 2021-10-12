Стартовал монтаж второго блока навеса «Терминала Астафьева»

«Постоянно наблюдаем за ходом строительства навеса, даже интересно смотреть, как строители складывают все эти детали в такую конструкцию. Теперь ждем, когда появится второй блок укрытия в порту. И чтобы все стивидоры города подключились к процессу закрытия своей территории», — рассказала Светлана Быканова, жительница микрорайона Мыс Астафьева.