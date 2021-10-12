Во Владивостоке на аукцион выставлены 13 объектов муниципального имущества

Не менее интересный объект есть и на улице Светланской, 119б. Он находится недалеко от остановки общественного транспорта «Дальзавод». Это здание социального и коммунально-бытового назначения. Его площадь всего 65 квадратных метров, площадь земли под ним — 156 квадратных метров. Кстати, именно этот объект представляет самую высокую ценность. Дело в том, что у здания достаточно высокий процент физического износа. Тем не менее, участок расположен в центральном районе города.