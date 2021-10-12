Во Владивостоке на аукцион выставлены 13 объектов муниципального имущества

Во Владивостоке на аукцион выставлены 13 объектов муниципального имущества
Во Владивостоке на аукцион выставлены 13 объектов муниципального имущества
Сегодня, 12:06БизнесФото: www.vlc.ru
В дальневосточной столице «с молотка» продают 13 объектов муниципального имущества разного назначения. Электронный аукцион пройдет в рамках программы приватизации 2021-2022 на Единой электронной торговой площадке «Росэлторг». Торги назначены на 12, 15 и 18 октября.

По данным МКУ «Агентство по продаже муниципальных земель и недвижимости», на аукцион выставлены нежилые помещения площадью от 30 до 300 квадратных метров в жилых домах. В большинстве случаев они оборудованы отдельным входом и пригодны для организации в них офисов, торговых помещений или для оказания социально-бытовых услуг.

Некоторые из объектов представляют особый интерес для предпринимателей — это отдельно стоящие здания.

Специалисты предполагают, что наибольший ажиотаж вызовет двухэтажка на проспекте 100-летия Владивостока, 138д. Ее общая площадь составляет 953,4 квадратных метра, площадь земли под постройкой — 1935 квадратных метров.

Раньше там соседствовали автосервис и общепит. Юридически участок подходит под предпринимательство, объект находится на территории с хорошей транспортной развязкой.

Не менее интересный объект есть и на улице Светланской, 119б. Он находится недалеко от остановки общественного транспорта «Дальзавод». Это здание социального и коммунально-бытового назначения. Его площадь всего 65 квадратных метров, площадь земли под ним — 156 квадратных метров. Кстати, именно этот объект представляет самую высокую ценность. Дело в том, что у здания достаточно высокий процент физического износа. Тем не менее, участок расположен в центральном районе города.

Также на продажу выставлены три здания бывшего военного городка № 64 на станции «Садгород» в районе улицы Главной. Корпуса площадью от 80 до 514 квадратных метров расположены на земельном участке площадью более 10 тысяч квадратных метров. Участок подходит для объектов административного назначения, связанных с туризмом, отдыхом, физкультурой и спортом.

Остальные объекты расположены по адресам: Некрасовская, 96/4; Океанский проспект, 107; Русская, 63; Херсонская, 20; Надибаидзе, 6а; Черемуховая, 3б; Терешковой, 23.

Осмотреть объекты и ознакомиться с документами можно заранее. Необходимая информация есть на официальном сайте РФ для размещения информации о торгах www.torgi.gov.ru.

Вопросы по приватизации муниципального имущества и участию в торгах можно задать в МКУ «Агентство по продаже муниципальных земель и недвижимости»: г. Владивосток, Партизанский пр-т, 3, каб. 6. Контактные телефоны: 8 (423) 245-40-85, 244-60-16. Электронная почта: mu_apmzn@mail.ru.

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