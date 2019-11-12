Инвесторов в Приморье поддержат

ВНИМАНИЕ! Документы, необходимые для того, чтобы стать участником РИП: - Бизнес - план проекта - Заявление о включении в реестр участников РИП - Копии учредительных документов организации - Копия документа, подтверждающего факт внесения записи о государственной регистрации организации в ЕГРЮЛ - Копия свидетельства о постановке организации на учет в налоговом органе - Инвестиционная декларация (с приложением по форме, утвержденной ФНС, от 5 февраля 2014 г. N MMB -7-3/38) На фото: В Инвестиционном Агентстве Приморского края готовы поддержать все проекты, которые будут работать на развитие края. Фото автора Диана БЕЛАЯ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.